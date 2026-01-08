Archivo - Igual vincula el aumento de las multas a las protestas policiales: "no ha sido fortuito" - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha vinculado este jueves el aumento de las multas de la Policía Local a las reivindicaciones laborales y retributivas de la plantilla: "Claro que pienso que pueden estar relacionadas, por supuesto que sí, nadie a estas alturas de la vida puede pensar que ha sido algo fortuito".

Así ha contextualizado, a preguntas de los periodistas, sus declaraciones del miércoles, cuando señaló que durante varias semanas se han multiplicado hasta "por ocho" el número de sanciones impuestas por los agentes municipales.

Además, la regidora ha indicado que al ser Santander una ciudad "pequeña" le llegan "comentarios" de los efectivos a los ciudadanos multados, comentarios que -ha dicho- "todos hemos escuchado" y que incluyen frases como "díganselo a la alcaldesa o la alcaldesa manda las multas".

Ante esto, ha insistido en que "no se han puesto multas porque la alcaldesa lo dice, igual que no se quita ninguna multa porque la alcaldesa lo diga", ha apostillado.

Sin embargo, ha indicado que ella no puede "defender que un vehículo que esté mal estacionado no tenga una propuesta de sanción" y por eso se ha centrado en hablar de "estadísticas" sobre las multas que han "coincidido" con las reivindicaciones.

En este sentido, ha mostrado su disposición a compartir los datos semanales de multas, cuando los facilite la Jefatura del Cuerpo, acerca de aquellos períodos que "están contabilizados".

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la campaña 'Mi barrio, late sano y feliz'.