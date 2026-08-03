Igualdad confirma como violencia de género el asesinato de la mujer de 27 años en Santander

Puerta precintada por la policía en la calle Perines - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como violencia de género el asesinato de la mujer de 27 años ocurrido el pasado viernes, 31 de julio, en un piso de la calle Perines de Santander, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 39 años, con el que tenía un hijo de corta edad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja en España asciende a 33 en lo que va de año y a 1.374 desde 2003 cuando se empezaron a recopilar estos datos

Y la cifra de huérfanos menores de edad por violencia de género en España asciende a 23 en 2026 y a 533 desde 2013.

El implicado y la fallecida --hija del exdirector general de Cultura del Gobierno de Cantabria Joaquín Solanas-- no tenían ninguna denuncia previa, por lo que la situación de ella no estaba contemplada en el Sistema VioGén, que centraliza y coordina la protección de las víctimas de violencia de género.

El teléfono gratuito de la Policía Nacional 091 recibió la llamada de aviso a las 12.30 horas de este viernes y, una vez en el lugar, los agentes hallaron dentro de la vivienda --ubicada en el número 12 de la calle Perines-- a una mujer tumbada en el suelo con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca.

Aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los efectivos detuvieron a la pareja de la fallecida, que en el momento confesó los hechos y fue trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional y está previsto que este lunes pase a disposición judicial.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado "su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista" y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Ambas han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.