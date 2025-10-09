La II Feria de Mayores de Cantabria prevé congregar a cerca de 6.000 personas de 46 municipios de la región

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la consejera de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, asiste al acto oficial de apertura de la Feria de Mayores - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha inaugurado la II Feria de Mayores de Cantabria con el objetivo de promover vínculos y contactos sociales para hacer frente a la soledad no deseada. La previsión es congregar, hasta el sábado que cierre sus puertas, a cerca de 6.000 personas procedentes de 46 municipios de la comunidad.

En esta primera jornada, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha visitado diversos stands de las 30 entidades relacionadas con servicios y productos destinados a personas mayores que participan en este encuentro, ha informado el Gobierno.

En el recorrido, Buruaga ha podido conversar con muchos de los mayores asistentes a la sesión inaugural, procedentes de Cabezón de la Sal, Los Tojos, Cabuérniga, Ruente, Mazcuerras, Meruelo, Arnuero, Santa Cruz de Bezana, Valderredible, Santiurde de Toranzo, Entrambasaguas, San Pedro del Romeral, Vega de Pas, Ruesga, Soba, Ramales, Liébana, Selaya, Colindres, Piélagos, Bárcena Mayor y Mancomunidad del Saja.

La presidenta ha estado acompañada por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha considerado esta feria "un espacio de encuentro" y "un homenaje a toda una generación que ha hecho posible la Cantabria que hoy disfrutamos todos".

"Desde el Gobierno de Cantabria queremos que nadie se sienta solo y que nadie se quede atrás", ha señalado.

Además de hacer frente a la soledad no deseada con medidas para "acompañar, escuchar y cuidar", la consejera ha resaltado la creación del Consejo de Mayores de Cantabria, "un órgano pionero que da representación y voz directa a nuestros mayores en las políticas públicas".

Según ha indicado, este Consejo pretende convertirse en una vía para que "las personas mayores participen directamente en las decisiones que les afectan", considerando que "una sociedad que escucha a sus mayores es más sabia, más justa y más humana".

En este sentido, ha reivindicado la experiencia y capacidad de las personas mayores para seguir aportando y siendo parte activa de la sociedad.

PROGRAMA

Desde hoy y hasta el sábado, de 11.00 a 20.00 horas, la II Feria de Mayores de Cantabria tiene acceso gratuito e incluye un amplio programa de actividades, talleres y servicios.

El evento dispone de más de 70 stands de empresas dedicadas a la salud y los servicios y los mayores, con la participación de los Colegios Oficiales de Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y la Cruz Roja.

También se cuenta con la colaboración de la Policía Nacional, con charlas sobre seguridad y la posibilidad de renovar el DNI o el pasaporte.

El Centro Botín, la Fundación Telefónica y la Fundación Racing son otras entidades que desarrollarán actividades para los mayores, así como otras empresas dedicadas a los servicios, la salud, los viajes y el envejecimiento activo.

El programa dispone además de áreas gratuitas de estética personal, peluquería, manicura y maquillaje. Dentro de los talleres, los asistentes pueden disfrutar de actividades vinculadas a la cocina de la abuela, fisioterapia, risoterapia, musicoterapia, talleres florales, terapias con perros y asesoramiento financiero.

Además, la Feria ofrece un variado programa de entretenimiento con actuaciones musicales, zona de baile, desfile de moda y charlas sobre temas de interés para las personas mayores.