El II Festival EcoLiébana reúne este fin de semana en Tama a colectivos comprometidos con la conservación del territorio

Cartel - ECOLIÉBANA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Tama, en el municipio de Cillorigo de Liébana, acogerá desde este viernes 23 al domingo 25 de octubre la segunda edición del Festival EcoLiébana, una iniciativa que nace con el propósito de generar espacios de encuentro, intercambio de conocimientos y colaboración entre personas, asociaciones y colectivos vinculados a la conservación de la naturaleza y la defensa del territorio, y que reunirá a especialistas del ecologismo y colectivos de este ámbito.

Bajo el lema 'Creando redes para la conservación', el festival promovido por la Asociación EcoLiébana se desarrollará en las antiguas escuelas de Tama con una programación que combinará reflexiones y debates sobre ecología, conservación, asociacionismo y con propuestas culturales y musicales.

La iniciativa pretende poner en valor la importancia del tejido asociativo y de la participación ciudadana en la protección del patrimonio natural y cultural, especialmente en territorios rurales como Liébana, donde la conservación de la biodiversidad está estrechamente relacionada con las actividades tradicionales, el conocimiento local y las formas de vida de sus habitantes, ha informado la organización.

El programa contará con la participación de destacadas voces del pensamiento ecologista y de personas vinculadas a diferentes ámbitos de la conservación y la divulgación ambiental.

A lo largo de las tres jornadas también se darán a conocer iniciativas y proyectos que trabajan desde diferentes perspectivas por la protección del medio ambiente, favoreciendo el intercambio de experiencias y la creación de vínculos entre colectivos.

Desde la Asociación EcoLiébana se plantea este encuentro como una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los desafíos ambientales actuales y, especialmente, sobre la capacidad de las comunidades locales para impulsar respuestas desde el conocimiento, la cooperación y el compromiso con su entorno.

CULTURA, MÚSICA Y UN HOMENAJE AL NATURALISTA MÁXIMO SÁNCHEZ COBO

La programación incorporará también una vertiente cultural, con las actuaciones musicales de Miguel Ángel Sánchez y Pindio Technofolk, al entender la cultura como una parte fundamental de la identidad de los territorios y de los espacios de encuentro comunitario.

Esta segunda edición tendrá, además, un significado especialmente emotivo para la organización, ya que en el festival se celebrará un homenaje a Máximo Sánchez Cobo, amigo y compañero de muchas personas de la asociación.

Con esta iniciativa, EcoLiébana quiere seguir impulsando un espacio de participación abierto al diálogo, al pensamiento crítico y a la construcción de redes de colaboración que contribuyan a la conservación de la naturaleza y al fortalecimiento del tejido social del medio rural.