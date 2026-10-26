El II Premio San Rafael reconoce la estrategia para la prevención y abordaje de la soledad no deseada

Archivo - Premio San Rafael - JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE - Archivo

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado del II Premio San Rafael, convocado por el Parlamento y la Universidad de Cantabria (UC), ha decidido por unanimidad conceder el galardón, en su modalidad de entidad, al trabajo para la prevención y abordaje de la soledad no deseada y la atención integral a las personas vulnerables, que desarrollan la Consejería de Salud y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria. Por su parte, la modalidad individual ha quedado desierta.

Así lo ha anunciado este lunes el Parlamento cántabro, en un comunicado en el que ha explicado que el jurado ha valorado especialmente el impulso de la Estrategia para la Prevención y el Abordaje de la Soledad No Deseada 2024-2028, así como los avances en la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, la detección precoz del riesgo social y la continuidad de los cuidados tras el alta hospitalaria.

Según el acta, estas iniciativas "representan un avance hacia una atención más humana, integrada y centrada en las necesidades de las personas, en consonancia con los valores que promueve el Premio San Rafael".

El galardón reconoce a personas y entidades "cuya aportación en el ámbito sanitario haya sido excepcional ya sea en el plano investigador, docente, profesional, humano o ético".

El jurado ha estado compuesto por Samuel Cos Corral, decano de la Facultad de Medicina; Carmen Sarabia Cobo, decana de la Facultad de Enfermería; María Jesús Cabero Pérez, jefa del Servicio de Pediatría del HUMV; Javier Crespo García, director científico de Cohorte Cantabria; María del Carmen Fariñas Álvarez, jefa de enfermedades infecciosas en el IDIVAL, y Jónatan Piedra, director del Aula de la Ciencia.

El galardón se entregará en el mes de diciembre en un acto que se desarrollará en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.