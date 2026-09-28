La II Semana del Mayor llevará actividades a los centros de mayores de Torrelavega del 1 al 17 de octubre

Presentación de la Semana del Mayor de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha organizado la II Semana del Mayor, un programa de actividades que se desarrollará entre el 1 y 17 de octubre y que llevará diferentes propuestas culturales, lúdicas y de convivencia a los centros y asociaciones de mayores del municipio.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha subrayado que la programación comenzará este jueves, 1 de octubre, en el Teatro Municipal Concha Espina, con el homenaje elegido por los propios mayores de la ciudad a la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos, coincidiendo con el centenario de su primera fotografía, realizada en la Plaza de Toros de Santander.

En este acto inaugural participarán también diferentes agrupaciones musicales de mayores de la ciudad, entre ellas el Coro 'Nunca es Tarde' del Centro de Mayores Ramiro Bustamante, la Rondalla Senior, los coros Otoño Musical y Raíces Cántabras, además de la acordeonista Vera Simons. Será el "pistoletazo de salida" a más de dos semanas de actividades.

Una de las características de esta segunda edición será nuevamente la distribución de la programación por diferentes puntos del municipio.

El programa incluye actuaciones musicales y teatrales de Los Titiritinos, Los Indianos, Manuel Iberia, Vera Simons, Coro Otoño Musical, Rondalla Senior, Teatro Azul Cañadío y el grupo de teatro Creación del Barrio Covadonga, entre otros, que se irán sucediendo en los diferentes centros y asociaciones.

El programa incluye actuaciones musicales y teatrales de Los Titiritinos, Los Indianos, Manuel Iberia, Vera Simons, Coro Otoño Musical, Rondalla Senior, Teatro Azul Cañadío y el grupo de teatro Creación del Barrio Covadonga, entre otros, que se irán sucediendo en los diferentes centros y asociaciones.

La jornada tendrá como eje principal una comida de hermandad y contará también con música y otras propuestas que se concretarán próximamente.

Está previsto que las actividades comiencen en torno a las 12.00 horas y se prolonguen durante todo el día.

El concejal de Mayores, Borja Sainz, ha destacado que con estos eventos se "descentralizan las actividades", acercándolas a los pueblos y barrios que disponen de centros de mayores y facilitando la participación.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, ha destacado la importancia que tiene la población mayor en Torrelavega y ha recordado que aproximadamente el 25 por ciento de los habitantes de la ciudad tiene más de 65 años.

Por este motivo, ha defendido la necesidad de ofrecerles posibilidades para continuar desarrollando una "vida plenamente activa".