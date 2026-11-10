El III Encuentro de Laboralistas de Cantabria abordará la salud de la jurisdicción social y de la comunidad jurídica

Cartel - TSJC

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Encuentro de Laboralistas de Cantabria, que tendrá lugar este viernes 13 en Santander, pondrá el foco en esta edición en la salud de la jurisdicción social y de quienes integran su comunidad jurídica.

En una mesa redonda moderada por la abogada y profesora de la Universidad de Cantabria Marta Cimas y en la que participarán la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, Elena Pérez, los magistrados de la Sección Social de Santander Óscar Pérez e Isabel Rodríguez, y los abogados laboralistas Montserrat Ruiz, Eduardo González y Sara González, se analizará la situación actual de la jurisdicción social en la región, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Y es que, según ha explicado, la tasa de litigiosidad que soporta esta jurisdicción en Cantabria es la cuarta más elevada de España (3,53 pleitos por cada mil habitantes), está señalando vistas para 2029 y en el segundo trimestre de este año --últimos datos disponibles-- registró un incremento en el número de asuntos del 20 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Durante la jornada, los participantes hablarán de las disfunciones que tiene esta jurisdicción, buscarán propuestas para que su funcionamiento sea más sostenible y eficiente, analizarán el impacto que tendrá la creación de dos nuevas plazas en la Sección Social y pondrán sobre la mesa las causas que llevan a estrés y a burnout a los miembros de su comunidad jurídica.

La jornada también servirá para abordar las últimas modificaciones legales que se han producido recientemente en la jurisdicción social, como la reforma de la legislación sobre dependencia y discapacidad, la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social en la pensión de viudedad o la jubilación anticipada para personas con discapacidad.

El III Encuentro de Laboralistas de Cantabria, que se celebrará a partir de las 12.00 horas en el Hotel Bahía de la capital, es una iniciativa que impulsan los magistrados destinados en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Santander y los abogados laboralistas ejercientes en la comunidad autónoma.

El mismo se plantea como un foro con intervención activa de todos los asistentes y tiene como objetivos el diálogo, el análisis y las propuestas en favor de "una jurisdicción social más fuerte y una comunidad jurídica más saludable".