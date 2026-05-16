La ilusión que perseguía al racinguismo invade el césped de los Campos de Sport tras el regreso a Primera - EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La afición del Real Racing Club ha invadido el césped de los Campos de Sport de El Sardinero tras el pitido final del duelo ante el Real Valladolid (4-1), en el que el cuadro verdiblanco ha certificado su ascenso a Primera División 14 años después, haciendo realidad la ilusión que perseguía a los cántabros.

Lágrimas, gritos y abrazos han sido los protagonistas sobre el campo, donde la platilla racinguista se ha fundido con los seguidores verdiblancos tras la victoria, que unida a la derrota de la UD Almería frente a la UD Las Palmas, ha confirmado un nuevo hito en la historia del club.

En los instantes previos al final del partido, los aficionados, liderados por la Gradona de los Malditos, han cantado proclamas como 'Volveremos a Primera como el 93', 'Soy verdiblanco, descontrolado' o '¿Cómo no te voy a querer?'.

El estadio ha registrado una asistencia de 22.408 espectadores, tras colgar el cartel de 'No hay billetes'.

La celebración oficial del equipo tendrá lugar este domingo por la tarde en los Campos de Sport, donde tienen preferencia los abonados, y, después, los simpatizantes del club.

Mientras tanto, este sábado se esperan celebraciones improvisadas por toda la ciudad, en lugares como la fuente de Mesones, la Segunda Playa de El Sardinero o el Río la Pila, donde las peñas del club contemplan diferentes iniciativas de música y ocio.