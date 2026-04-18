El IMD aprueba la OEP para incorporar a seis oficiales de mantenimiento y tres conserjes

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SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander ha aprobado su Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 para incorporar nueve profesionales en un plazo "máximo e improrrogable" de tres años, con el único objetivo de reforzar y mejorar la calidad de los servicios deportivos municipales.

Así lo ha anunciado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, que ha detallado que la oferta incluye seis plazas de oficial de mantenimiento y tres de conserje, que se cubrirán mediante sistema de acceso libre y proceso selectivo por oposición, para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, ha informado el Ayuntamiento.

Pellón ha indicado que esta propuesta ha sido previamente acordada en el comité de empresa y refleja el consenso entre la representación de los trabajadores y la dirección del organismo, y supone un paso "importante" en la planificación de los recursos humanos del IMD.

Tras su aprobación en el consejo rector del 6 de abril, la OEP será elevada a la Junta de Gobierno Local para su validación definitiva.

Así, "el IMD reafirma su compromiso con la mejora continua de las instalaciones deportivas, la atención a la ciudadanía y la generación de empleo público estable y de calidad, mejora del servicio público, refuerzo de la atención a usuarios, mejor mantenimiento de instalaciones deportivas y mayor calidad y seguridad en los espacios deportivos, sin dejarnos atrás la modernización de los mismos", ha subrayado.