El IMD ofertará este verano 237 actividades con más de 4.700 plazas e incorpora capoeira, flag football o pickleball

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander ofertará este verano un total de 4.787 plazas, un 21% más que el año pasado en un total de 237 actividades diferentes, entre las que se incluyen 31 campus y 206 cursos de distintas disciplinas deportivas que se desarrollarán entre el 29 de junio y el 18 de septiembre.

Como principales novedades, están la ampliación de plazas con campus en el pabellón de Numancia y actividades de capoeira, flag football, pickleball y tiro con arco, además del albergue.

En concreto, habrá 31 campus quincenales (11) y semanales (20) para edades comprendidas entre los 3 y los 16 años y las temáticas son fútbol, multideporte --con y sin comida--, minimultideporte, multiaventura, Mataleñas y semanal.

Por su parte, los cursos, también quincenales (141) y semanales (63), abordan disciplinas como el atletismo, bádminton, baile moderno, baloncesto, balonmano, beisbol, gimnasia rítmica, golf, natación, pádel, patinaje artístico, hípica, parkour, piragüismo, rugby, tenis o vóley-playa.

Además, este año se han organizado dos cursos mensuales de marcha nórdica para adultos, uno en julio y otro en agosto.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien ha presentado la oferta de actividades y cursos para este verano, con la que se pretende atender al máximo la demanda de actividad física y deportiva y facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias durante las vacaciones escolares.

Para ello, ha explicado que se trata de abarcar una amplia franja de edad estableciendo actividades a partir de los 3 años, además de que se ofrece la opción de ludoteca gratis entre las 8.00 y las 10.00 horas en el Complejo Ruth Beitia o en el Palacio de los Deportes para las familias que así lo necesiten.

Asimismo, la edil ha detallado que con esta oferta deportiva veraniega se ofrece a niños y jóvenes la posibilidad de iniciarse en distintos deportes en un ambiente de "diversión y socialización" con otros menores.

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción se abrirá el martes 26 y permanecerá abierto hasta el lunes 1 de junio, a través de la página web www.santanderdeportes.com de forma que la lista de admitidos se publicará el 5 de junio. Para poder preinscribirse, el alumno que vaya a realizar la actividad deberá estar registrado en dicha página web.

Del 5 al 9 de junio deberán hacerse los ingresos para formalizar la plaza y una vez sea adjudicada mediante sorteo y publicada, a partir del 8 de junio la inscripción será directa a través de la web en las plazas vacantes de las actividades que no cuentan con lista de espera.

Cada alumno podrá realizar cuatro solicitudes como máximo (en caso de exceder del número de preinscripciones indicadas solo se tendrán en cuenta las cuatro primeras) y podrá salir agraciado como máximo en tres de ellas.

Para ampliar la información sobre las actividades o realizar consultas se puede llamar al IMD al teléfono 942 203 176 o 942 200 800 extensión 1 en horario de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00 horas.