El IMD renovará los vestuarios y mejorará la accesibilidad del pabellón exterior de La Albericia por 231.000 euros

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deporte (IMD) de Santander renovará los vestuarios y otras estancias del pabellón exterior de La Albericia por 231.000 euros y cuatro meses de ejecución, tras la reunión de su Consejo Rector este lunes, en la que ha aprobado la licitación de la obra.

Las actuaciones se centrarán en la modernización de los vestuarios de los equipos locales y de los árbitros mediante su reordenación, así como en garantizar la accesibilidad al espacio de las personas con movilidad reducida, según ha informado el Ayuntamiento.

El plazo de presentación de proposiciones es de 21 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta las 13.00 horas.

Además el Consejo ha aprobado la adjudicación a la empresa Sedena del servicio de conserjería de los centros deportivos de titularidad municipal por un presupuesto de 3.022.000 euros para dos años, que comenzará el 1 de enero de 2026.

También, ha dado luz verde a las bases y convocatoria del proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de Oficial 3ª de Mantenimiento, personal laboral temporal mediante el sistema de oposición.

La selección se efectuará mediante el sistema de oposición compuesto por dos ejercicios: test y prueba práctica y la bolsa de empleo resultante será utilizada para las contrataciones temporales.