El IMD de Santander abre el martes el plazo para apuntarse a los campus por las vacaciones escolares de noviembre

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SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) abrirá el martes, 13 de octubre, y hasta el miércoles 28, el plazo para la inscripción de los campus multideporte y minimultideporte que se desarrollarán con motivo de las vacaciones escolares de primeros del mes de noviembre.

Los dos campus se destinan a niños de 3 a 16 años y se celebrarán del 2 al 6 de noviembre en el Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.

En ambas actividades se incluye la opción de ludoteca (gratuita) en el Pabellón de Patinaje (opcional, previa reserva de plaza y elección de horario de entrada a la misma), con dos turnos de entrada, a las 8.00 horas y a las 9.00 horas.

Este programa deportivo pretende aglutinar una oferta que cubra al máximo la demanda de actividad física y deportiva y, además, facilitar la conciliación familiar-laboral con motivo de las vacaciones escolares, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Santander.

Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en las oficinas de las Escuelas Deportivas, en horario de lunes a jueves de 8.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas y los viernes de 8.00 a 14.30, o a través de la página web www.santanderdeportes.com hasta agotar plazas.

Para cualquier consulta, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el departamento de Escuelas Deportivas y en el correo electrónico escuelasdeportivas@santander.es.