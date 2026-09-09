El IMD de Santander oferta 50 actividades con cerca de 9.500 plazas para este curso

Presentación de las actividades del IMD - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El plazo de preinscripción se abre este jueves 10 y concluye el miércoles 16 SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Santander ofertará este curso un total de 9.488 plazas para 50 actividades deportivas que se distribuirán en tres modalidades: escuelas deportivas, cursos y campus semanales.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha presentado este miércoles la oferta para el curso 2026-2027, que comenzará el jueves 1 de octubre y se prolongará hasta junio, principalmente en instalaciones deportivas municipales, pero también en centros cívicos y otros espacios de la ciudad.

Tal y como ha explicado la edil, este programa deportivo pretende aglutinar una oferta "que cubra al máximo la demanda de actividad física y deportiva, facilitar la conciliación familiar-laboral y abarcar todas las franjas de edad, a partir de los tres años".

En total se impartirán 20 escuelas, 29 cursos trimestrales y dos campus semanales que se desarrollarán en las instalaciones de La Albericia coincidiendo con los periodos de vacaciones escolares.

En la oferta de escuelas deportivas (20), que abarcan la franja de edad de tres a 16 años, se incluyen ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, bolos, fútbol, gimnasia rítmica, hockey hierba, natación infantil, pádel infantil, patinaje artístico, piragüismo, tenis de mesa, tenis infantil y voleibol.

Además, como novedades, se han programado capoeira, flag football, pequedeporte y rugby.

Por lo que respecta a los cursos, habrá de 29 disciplinas diferentes, entre ellas aero-step, aero-step latino, yoga, pilates suelo, acondicionamiento físico, gimnasia para mayores, natación adultos, tenis adultos, pádel adultos, cross training, espalda sana, GAP, aquagym, aquagym y gimnasia terapéutica, golf adultos e infantil, escalada adultos e infantil y vela.

Y como novedades en este apartado, se ofertan Hiit, lowFit, marcha nórdica, pádel para mayores de 65 años, running, totalFit y wellness.

La programación deportiva se completa con dos campus semanales en periodos vacacionales, uno multideporte y otro minimultideporte que tendrán lugar del 2 al 6 de noviembre.

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción en las actividades y escuelas deportivas del nuevo curso se podrá efectuar desde este jueves 10 y hasta el miércoles 16 a través de la página web del Instituto Municipal de Deportes (www.santanderdeportes.com) o de forma presencial en la oficina de Escuelas Deportivas, de 8.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas de lunes a jueves, y los viernes de 8.00 a 14.30 horas.

Para poder preinscribirse a través de la web, el alumno que vaya a realizar la actividad deberá estar registrado en dicha página.

En caso de cualquier duda, pueden ponerse en contacto con la oficina de Escuelas Deportivas, sitas en el Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia (teléfonos 942 203 176/942 200 800 ext.1)