La implantación de los casi 4.000 nuevos contenedores de basura de Santander comenzará el lunes y finalizará en enero

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, conoce los nuevos contenedores de basura de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La UTE Acciona-Oxital, adjudicataria del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos, iniciará el lunes, 3 de agosto, la renovación de los casi 4.000 contenedores de basura de Santander con la instalación progresiva del nuevo modelo, que finalizará en enero.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que la implantación arrancará con un ritmo aproximado de 200 contenedores semanales, lo que supone una media de unas 40 unidades al día, hasta completar la renovación prevista en toda la ciudad.

Esta actuación, que forma parte del nuevo contrato, permitirá "modernizar la imagen de la ciudad, mejorar la accesibilidad y ofrecer un servicio más cómodo y eficiente para los ciudadanos".

Entre las principales novedades del nuevo modelo, el Consistorio ha destacado la eliminación del pedal, puesto que los contenedores cuentan únicamente con una boca de aportación que facilita el depósito de los residuos sin que el ciudadano tenga que tocar el contenedor, mejorando la comodidad de uso y favoreciendo unas mejores condiciones de higiene.

La alcaldesa, Gema Igual, ha subrayado que la renovación de los contenedores supone "un paso importante" en la modernización del servicio de limpieza y recogida de residuos, con un modelo más accesible, más higiénico y mejor integrado en la ciudad".

Asimismo, ha subrayado que este nuevo sistema responde a una demanda ciudadana de mejora del servicio y refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una Santander "más limpia, más ordenada y más sostenible".

Como otra novedad, la regidora ha revelado que cada contenedor incorpora una señal en braille para que las personas ciegas puedan identificar de forma clara y cómoda los residuos que se recogen en cada uno de ellos.

Y ha recordado que la renovación de los contenedores, que comenzará por el extrarradio de la ciudad para no entorpecer el tráfico estival, se llevará a cabo mediante un procedimiento diseñado para evitar afecciones al servicio habitual de recogida de residuos.

Por otra parte y coincidiendo con el inicio de la instalación, el lunes abrirá la Oficina de Atención e Información del nuevo servicio en la Plaza de la Leña 1, que está destinado a resolver dudas de los ciudadanos y atender cualquier consulta relacionada con la implantación de los nuevos contenedores y el funcionamiento del servicio.

Además, ya se encuentran operativos los distintos canales de atención ciudadana, entre ellos el teléfono de atención gratuito 900 112 472, que dispone de línea de espera y contestador, así como el servicio de WhatsApp y la dirección de correo electrónico incidencias@santanderconvaloranadido.com habilitados para comunicar incidencias, realizar consultas o solicitar información.