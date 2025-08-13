Inaugurada la primera fase del nuevo paseo entre Gamazo y Los Peligros: Tumbonas y aparatos de gimnasia a la Bahía

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Puerto, César Díaz, en la inauguración de la primera fase del nuevo paseo entre Gamazo y Los Peligros - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Los plazos del resto de la obra se tendrán que "cuadrar" con la de los espigones del Ministerio pero estará lista para el próximo verano

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, han inaugurado este miércoles la primera fase de las obras de acondicionamiento del muelle entre la explanada de Gamazo y la playa de Los Peligros, con la que, entre otros elementos, se han instalado tumbonas, bancos y aparatos de gimnasia mirando a la Bahía.

Esta primera fase forma parte de un proyecto global que abarcará 450 metros de recorrido y una superficie de 10.500 metros cuadrados, con una inversión de 1.946.000 euros, para transformar este entorno en un lugar moderno, accesible y funcional, en lo que supone la prolongación del paseo marítimo de la ciudad.

La parte este miércoles inaugurada abarca la zona de delante de la Escuela Náutico Pesquera, el Museo Marítimo y el Oceanográfico, donde se han renovado 5.957 metros cuadrados de superficie con el objetivo de recuperar, integrar y revalorizar este espacio para el uso y disfrute de los ciudadanos.

Así, se han demolido los pavimentos hasta ahora existentes y se han instalado nuevos suelos antideslizantes y de alta durabilidad. Además, se ha incorporado un carril bici diferenciado por color; se ha restringido el tráfico permitiéndose sólo para vehículos autorizados; se han habilitado zonas ajardinadas con 67 árboles y 1.135 plantas y arbustos, y se han creado áreas de descanso con bancos y tumbonas.

Asimismo, se han instalado 18 farolas LED, mobiliario urbano y zonas para entrenamiento físico.

También se han colocado bloques de granito junto al cantil para su posible uso por parte de los pescadores, reforzando así los usos existentes anteriormente en la zona.

Acompañados por el concejal de Fomento, Agustín Navarro, la alcaldesa y el presidente del Puerto han comprobado el final de los trabajos de la primera fase, ejecutados por la empresa Senor, y han valorado el resultado obtenido.

Según la alcaldesa, la actuación realizada logra poner en valor "una de las mejores zonas de Santander" y el "mejor escaparate" de la ciudad, que es la Bahía.

Igual ha señalado que esta actuación no hubiese sido posible si el Ayuntamiento no hubiera contado con la "colaboración y la complicidad" del Puerto de Santander.

En la misma línea, Díaz se ha mostrado "muy satisfecho" por el resultado de la obra, que ha tildado de "espectacular", "magnífico y que "recoge un poco todo" (paseo, zonas veces, carril bici, zona de pescadores...). "Creo que es imposible aunar tantas vertientes, tantos aspectos en una obra como es un paseo marítimo", ha dicho.

A su juicio, estas obras son "del tipo de actuaciones que más valoran los santanderinos porque "supone estar cerca de su Bahía". "El éxito va a estar más que asegurado", ha dicho.

Además, en opinión de Díaz, esta actuación "visibiliza" y "constata con hechos" una "nueva etapa" en la relación Puerto-ciudad. "No va a ser ni la primera ni la última, va a haber otras muchas que van a continuar visibilizando esa coordinación, esa lealtad institucional y esa complicidad para buscar las mejores soluciones", ha dicho el presidente de la APS, que ha señalado que el Ayuntamiento y el Puerto tienen "muchos proyectos e iniciativas" que se irán desarrollando.

SEGUNDA FASE

Esta primera fase continuará con la segunda, en la zona más próxima a Los Peligros, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica para prolongar el paseo hacia Los Peligros sin interferir con las actuaciones previstas en los espigones.

La alcaldesa ha explicado que, en septiembre, Ayuntamiento y Ministerio se sentarán para "cuadrar los plazos y para poder tener esa segunda fase acompasada" con esa obra de los espigones.

"La obra (la del paseo) era de 11 meses pero con este parón para acompasarlo con la otra (la del espigón) estimamos que, por supuesto, para el verano que viene pueda estar totalmente finalizada", ha señalado Igual.