Inaugurada la reparación de las antiguas escuelas de Udalla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este miércoles en Ampuero los trabajos de reparación de las antiguas escuelas de Udalla que han contado con una subvención autonómica de 45.048 euros.

Acompañado de la alcaldesa del municipio, Amaya Fernández, Media ha recordado que esta actuación se ha llevado a cabo gracias a una subvención que la Dirección General de Vivienda concedió a este municipio con cargo a la orden de ayudas a ayuntamientos y juntas vecinales destinada a financiar inversiones en edificios de titularidad pública para su incorporación al parque público de vivienda en alquiler de la Comunidad y otros usos.

La actuación ha permitido rehabilitar la primera planta del edificio, donde se han resuelto los problemas de humedades que afectaban a paredes y techos mediante el saneamiento de los paramentos y la aplicación de tratamientos específicos.

Además, se ha renovado el falso techo, se ha sustituido el pavimento por una nueva tarima maciza de pino y se han pintado tanto los espacios interiores como la fachada del inmueble.

Los trabajos también han incluido la reparación de la cornisa exterior y labores de limpieza y mantenimiento de la cubierta y los canalones.

CAMPO DE FÚTBOL

Durante su visita al municipio, el consejero ha avanzado que el Ayuntamiento ya ha remitido a la Consejería el proyecto constructivo del nuevo campo de fútbol que sustituirá a la anterior instalación deportiva demolida con motivo de las obras de restauración fluvial del río Asón y sus afluentes.

La futura infraestructura supondrá una inversión estimada de cinco millones de euros y, tal y como se comprometió el Gobierno de Cantabria, será financiada íntegramente por el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, Media ha destacado que el Ayuntamiento ha cumplido con los compromisos asumidos, tanto con la redacción del proyecto como con la adquisición de los terrenos necesarios.

A partir de ahora, la Consejería procederá a supervisar el proyecto y a tramitar las autorizaciones necesarias para licitar las obras, con el objetivo de que los trabajos puedan comenzar antes de que finalice la legislatura y los vecinos dispongan de esta nueva instalación deportiva "lo antes posible".

Por último, el consejero ha anunciado que el Ayuntamiento de Ampuero ya ha obtenido los permisos necesarios para acometer la renovación de la red de abastecimiento en los barrios de La Aparecida y Udalla, una actuación que contará con una inversión autonómica de 280.000 euros.

Según ha explicado, la Consejería licitará las obras en las próximas fechas con el objetivo de que puedan quedar adjudicadas y ejecutadas antes de que finalice la legislatura, el próximo año, mejorando así el servicio de abastecimiento de agua en ambos núcleos.