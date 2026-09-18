Inauguradas las obras de acondicionamiento de la margen derecha del arroyo Corrino en Queveda

El consejero de Fomento, Roberto Media, y la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha inaugurado este viernes las obras de acondicionamiento de la margen derecha del arroyo Corrino en Queveda, en el municipio de Santillana del Mar, por un importe de 48.278 euros.

Unos trabajos que se han ejecutado en dos meses y que se han centrado en la construcción de un talud ecológico con el que se ha dado estabilidad a la margen derecha del cauce, evitando el descalce y posible derrumbamiento de las redes generales municipales de abastecimiento y alcantarillado que discurren paralelas al arroyo a lo largo de aproximadamente 55 metros, ha indicado el Gobierno.

Acompañado por la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, y de otros concejales de la Corporación, Media ha añadido que los problemas de estabilidad que presentaba este tramo estaban afectando también a una vivienda cercana tras una obra municipal que se realizó hace años y que, según la regidora, "estaba ocasionando graves perjuicios en el domicilio".

En concreto, Izquierdo ha explicado que el Ayuntamiento planteó a la Consejería la ejecución de esta obra en noviembre de 2025 y que el compromiso adquirido fue que, una vez aprobados los presupuestos de este año, estaría entre las primeras actuaciones en licitarse. "Y así ha sido", ha celebrado.

Los trabajos han consistido en la ejecución de un talud ecológico, una solución respetuosa con el entorno que refuerza la seguridad de estas instalaciones esenciales para los vecinos de la zona.

En concreto, se trata de un muro de contención de entramado de madera, conocido como muro Krainer, que está compuesto por troncos longitudinales y transversales de madera, de un diámetro mínimo de 20 centímetros, fijados entre sí mediante clavos o grapas y anclados en la base con barras de acero.

Asimismo, los trabajos han incluido la inserción de varas de sauce de entre 200 y 250 centímetros de longitud en cada estrato del muro y el relleno de los distintos niveles con tierra procedente de la excavación, completando así la actuación prevista para estabilizar este tramo de la margen derecha del arroyo Corrino.

Por último, el consejero ha recordado que, en el marco del Plan de Inversiones Municipales, el Ayuntamiento de Santillana del Mar ha recibido una subvención autonómica de 264.383 euros para la ejecución del proyecto de ampliación y acondicionamiento de viales en municipio, que contempla una inversión total de 330.478 euros.

El proyecto incluye, por un lado, la ampliación de un vial en el núcleo de Vispieres, con el retranqueo de muros existentes y la construcción de una nueva acera peatonal bajo la que se instalarán las canalizaciones de los principales servicios, así como actuaciones puntuales de rehabilitación del firme en los tramos ampliados.

Por otro lado, se contempla la rehabilitación de diferentes viales municipales mediante trabajos de limpieza, riego de adherencia y aplicación de una nueva capa bituminosa.

Las actuaciones afectarán a un total de 9.550 metros, principalmente en los viales de La Tejera, Santillana, Camplengo, Yuso y Queveda.