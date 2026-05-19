Inaugurado el nuevo almacén automatizado de Vitrinor, uno de los más avanzados de Europa tras invertir 18 millones

Visita de Buruaga a la empresa Vitrinor - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este martes el nuevo almacén automatizado de la empresa social cántabra Vitrinor, que se sitúa entre los más avanzados de España y de Europa, tras una inversión de 18 millones de euros y dos años de ejecución.

Este almacén se sitúa en una nueva nave de 7.000 metros cuadros y 22 metros de altura que duplicará su almacenaje hasta los 22.000 palets.

Además, cuenta con una nueva línea de menaje en aluminio que generará 3.000 unidades al año y ha supuesto la creación de 40 nuevos puestos de trabajo en la compañía que ronda los 350 empleados.

Buruaga ha asegurado que Vitrinor --que nació en 1995 tras la desaparición de Magefesa-- "representa lo mejor de nuestra industria". "La vuestra es una historia de trabajo, constancia y superación", ha ensalzado durante su visita a la compañía, donde ha conocido su nuevo proyecto industrial.

"No cabe duda de que estamos en una fábrica preparada para afrontar los retos de la innovación y la globalización", ha asegurado.

Por su parte, el director gerente de la empresa, Fernando Garay, ha reconocido el apoyo del Gobierno de Cantabria a estos proyectos industriales y ha destacado la intención de la compañía de continuar "creciendo, innovando y seguir llevando productos a cada vez más mercados sin perder nuestras raíces ni el compromiso con nuestro territorio", ha afirmado.

En la visita, han estado presentes el consejero de Industria, Eduardo Arasti; el presidente del Consejo de Administración, Antonio Reyes; el alcalde de Guriezo, Ángel Llano; el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, y parte del equipo directivo de la compañía.

REGLAS DE JUEGO JUSTAS

En este contexto, la presidenta cántabra ha defendido "unas reglas de juego justas" en Europa, que permitan a las industrias competir "en igualdad de condiciones" con las de fuera de la Unión, y ha instado al Gobierno de España a impulsar un cambio en la política ambiental europea ya que, "si no se corrige esta brecha competitiva, las consecuencias para la industria europea pueden ser irreversibles", ha advertido.

En este sentido, ha considerado "insostenible" que las industrias tengan que asumir sobrecostes ambientales, "impuestos" por la normativa europea, mientras competidores de terceros países acceden al mercado de la UE "sin soportar esas mismas exigencias".

"Estamos penalizando a nuestra propia industria en beneficio de los países que más gases invernadero emiten a la atmósfera", ha denunciado Buruaga, quien ha criticado especialmente la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono que "está perjudicando seriamente" a industrias que utilizan materias primas como el acero, en referencia a Vitrinor.

Una reivindicación que Arasti ya ha planteado en Bruselas, precisamente junto al director gerente de esta empresa el pasado mes de abril, y que ha reafirmado la presidenta. "Tenéis mi compromiso: siempre encontraréis al Gobierno de Cantabria defendiendo esta posición", ha aseverado.