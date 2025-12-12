Se incendia un vehículo en Fernando de los Ríos 61 que afecta a otro colindante y un contenedor en el número 62

El vehículo calcinado - X BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Esta madrugada se ha incendiado un vehículo en el número 61 de la calle Fernando de los Ríos de Santander, que ha afectado además a otro colindante, y un contenedor en el número 62 de la misma vía.

Los bomberos de Santander desplazaron un autotanque con seis efectivos para extinguir el fuego que afectaba al vehículo, y acto seguido apagaron el contenedor.

La actuación ha contado con la asistencia de la Policía Local, que acudió con una patrulla, informan los bomberos en su cuenta de X.