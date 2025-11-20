Se incendian dos cuartos de herramientas en una nave industrial de Labarces (Valdáliga)

Bomberos del Gobierno de Cantabria durante la extinción del incendio de dos cuartos de herramientas en una nave de Labarces (Valdáliga) - 112 CANTABRIA

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido el incendio de dos cuartos de herramientas de una nave industrial en la localidad de Labarces, en el municipio de Valdáliga.

Además, anoche prestaron asistencia en una residencia de Liébana que se había quedado sin luz y ayudaron a subir a los residentes con movilidad reducida a las plantas superiores.

Y durante la tarde del miércoles, también acudieron a un edificio de Reinosa donde se había roto una tubería de gas, donde cortaron el suministro en la fachada hasta la llegada de los técnicos y revisaron la instalación para descartar más fugas.

Por otra parte, efectivos de los Bomberos del Santander acudieron a la localidad de Ajo, en el municipio de Bareyo, al incendio de los tejados de dos casas adosadas, que fue extinguido.