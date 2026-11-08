Un incendio calcina un coche en San Felices de Buelna

Un bombero trabaja en la extinción del fuego - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido esta madrugada un incendio declarado en un coche en el barrio Tarriba, en el municipio de San Felices de Buelna, que ha quedado calcinado.

El Centro de Atención a Emergencias movilizó para atender el suceso a los efectivos autonómicos que consiguieron extinguir las llamas.

El fuego también afectó a parte de un porche cercano a donde se encontraba el vehículo, ha informado el servicio de emergencias en su red social 'X'.