El incendio en una conservera en Santoña, en principio sin heridos, desata una gran columna de humo

SANTOÑA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La nave de Consevas Crespon, en Santoña, se ha incendiado esta tarde, en principio sin registrarse heridos, a pesar de la gran columna de humo visible desde todo el entorno, según ha informado el Gobierno de Cantabria.
Los servicios de emergencias del Ejecutivo regional ya trabajan sobre el lugar, tras recibir un aviso a las 15.30 horas, cuando han movilizado a los bomberos del Gobierno, los bomberos de Castro Urdiales, 061, Policía Local y Guardia Civil.
Más tarde, se han sumado al operativo santoñés los bomberos de Santander, que se encontraban alertados por el 112 Cantabria.
