El incendio de Las Llamas quemó 4,5 hectáreas sin "afección grave" sobre la biodiversidad

La Policía Nacional continúa investigando las causas



SANTANDER, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado en la vaguada de Las Llamas de Santander el pasado lunes quemó unas 4,5 hectáreas pero no afectó al carrizal y no hay una "afección grave" sobre la biodiversidad, según el informe de SEO Birdlife.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este jueves a preguntas de la prensa, que ha tenido acceso al informe de la organización conservacionista, en el que, ha señalado, no se hace referencia a posible basura y no alerta de que se hayan perdido especies porque "no había hábitats protegidos de especial interés".

Según el estudio de SEO Birdlife, ha detallado, el incendio se detectó en torno a las 14.45 horas en la bajada de la ladera, el viento dominante era noroeste, con velocidad de 21 kilómetros por hora y rachas de 37; la temperatura alta, con máximas de 26,9 grados; y el estado de la vegetación era seco, no habiendo llovido en las últimas semanas.

Asimismo, indica que el fuego avanzó de este a oeste, se extendió a ambos lados del arroyo de la Vaguada de las Llamas, afectando a las laderas y praderías limítrofes; la superficie quemada fue de aproximadamente 4,5 hectáreas y se quemaron zonas cubiertas de plumero, zonas con plumero desbrozado, matorrales, setos formados por sauce en linderos de fincas y prados de diente con plumero.

De esta forma, dentro de la zona quemada "no existían hábitats protegidos de especial interés" y "aparentemente no afectó al humedal con carrizo al oeste de la Vaguada", por lo que la biodiversidad no ha "corrido peligro".

"JAMÁS NADIE HA APUNTADO A SEO BIRDLIFE"

Asimismo, Igual ha señalado que se sigue trabajando sobre las causas del incendio, cuya investigación inició la Policía Nacional este miércoles, quien tendrá que emitir un informe al respecto, aunque desconoce cuánto tiempo les va a llevar.

"Ni desde este Ayuntamiento ni esta alcaldesa han apuntado a nadie", ha añadido la alcaldesa, que ha destacado que "jamás nadie ha apuntado a SEO Birdlife".

Al respecto, ha reiterado que SEO Birdlife estaba haciendo unas labores de desbroce, para limpiar y despejar la zona, dentro del programa Santander Capital Natural, y las llamas se iniciaron "en otro punto" donde ya había actuado la organización.

Así, ha subrayado que se trata de parcelas públicas y privadas de un lugar que no está urbanizado y que necesitaba ser limpiado, y que cuando se estaba limpiando surgió el incendio.

Igual ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la campaña de visibilización profesional de las enfermeras.