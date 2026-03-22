Un incendio en una vivienda de Valderredible afecta a las tres plantas y el tejado - 112 CANTABRIA

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una chimenea de una vivienda de Villaescusa de Ebro, en el municipio de Valderredible, ha afectado a todas las plantas del inmueble y al tejado.

El fuego, que ha ocurrido durante la noche de este sábado, ha sido sofocado por los bomberos del Gobierno de Cantabria, tras afectar a los tres niveles de la casa y a las viguetas de la cubierta.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado el dispositivo, que ha incluido la asistencia de Protección Civil y Guardia Civil de Cantabria, según ha informado a través de su perfil en la red social X.