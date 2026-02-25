El INCIBE concienciará sobre la importancia de la ciberseguridad en Gajano hasta el sábado

INCIBE concienciará sobre la importancia de la ciberseguridad en Gajano hasta el sábado - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Roadshow Experiencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), desarrolla por todo el país, ha llegado este martes a Gajano (Marina de Cudeyo), donde concienciará a escolares y ciudadanos de la importancia de la ciberseguridad hasta el sábado, 28 de febrero.

La entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha trasladado hasta Gajano este camión desplegable, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha visitado estas actividades inmersivas este miércoles, una iniciativa que ya se ha desarrollado en otros municipios de Cantabria y "tiene una gran acogida", ha dicho en una nota de prensa.

Así, el INCIBE busca elevar los niveles necesarios de cultura en ciberseguridad que cualquier usuario debe poseer para desenvolverse con confianza y seguridad en la era digital.

El roadshow, una vez desplegado, es un espacio versátil, multifuncional y completamente accesible, que dispone de un área interior y una exterior, con diversas actividades de concienciación, formación y lúdicas, para que los participantes puedan divertirse a la vez que aprenden a navegar de forma segura por la red.

En concreto, el espacio interior es capaz de acoger a 30 personas y cuenta con un área de gamificación; zona expositiva de charlas y contenidos didácticos; y un escape room, donde superar riesgos digitales y desarrollar acciones para evitar y gestionar amenazas.

A su vez, en el espacio exterior, con capacidad para 36 personas, se habilita una zona de juegos y una cabina para poder contactar con el 017, el servicio 'Tu Ayuda en Ciberseguridad' de INCIBE.

Este formato permite mantener la equidad en el acceso a la información y la capacitación a cualquier nicho de población, acercando los contenidos, medios y recursos a cualquier colectivo, en cualquier localización, en igualdad de condiciones.