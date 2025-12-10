La incidencia de la gripe "sigue creciendo" en Cantabria aunque sin dar "un salto brusco"

Archivo - Mujer enferma con gripe. - LJUBAPHOTO/ISTOCK - Archivo

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe "sigue creciendo" en Cantabria, que está en situación epidémica, aunque no ha dado "un salto brusco" en los últimos días.

"Vamos a ver cómo evoluciona (la gripe) esta semana, porque la curva sigue creciendo. No hemos tenido un salto brusco, y habíamos empezado antes" con los contagios, ha indicado el consejero de Salud, César Pascual, este miércoles a preguntas de los periodistas.

Así, la "línea de crecimiento" de la gripe en la región es "sostenida en el tiempo", a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, en las que ha aparecido "de repente" y han tenido "más impacto asistencial".

En Cantabria, teniendo en cuenta la transmisión del virus, se espera el 'pico' de contagios para las Navidades, "si sigue esta tendencia, que puede cambiar", ha puntualizado Pascual.

También ha admitido que "puede haber una respuesta un poco menor de resultados" de la vacuna, ya que si bien es "eficaz" no estaba previsto en ella la variante K del virus que circula este año, aunque en Salud están "expectantes" y haciendo seguimiento "constante".

En este punto, y para terminar, Pascual ha aclarado que la inmunización no evita la gripe, sino que "minoriza la sintomatología" de la enfermedad.