Inclusión Social lanza la campaña 'Cantabria contra la explotación' para concienciar sobre contenidos digitales

Imagen del acto organizado por Nueva Vida - PARLAMENTO DE CANTABRIA

La presentación se ha realizado en el acto de la asociación Nueva Vida con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social ha lanzado este miércoles la campaña 'Cantabria contra la explotación' para informar, concienciar y prevenir, especialmente a los jóvenes, sobre nuevas formas de captación a través de Internet y las redes sociales que presentan determinadas prácticas vinculadas con la explotación sexual como "algo normal, atractivo o como una forma sencilla de obtener dinero".

La consejera, Begoña Gómez del Río, ha dado a conocer esta iniciativa en el acto organizado en el Parlamento por la asociación Nueva Vida con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

En el evento se ha entregado el Reconocimiento Por una Nueva Vida 2026 al Real Racing Club de Santander y a la Fundación Real Racing Club, por su implicación y compromiso social.

Gómez del Río ha señalado "la importancia" de dotar a los jóvenes de herramientas para identificar situaciones de explotación sexual, desarrollar pensamiento crítico y saber pedir ayuda.

Y ha implicado a las familias, los centros educativos, los profesionales y al conjunto de la sociedad para poder reconocer las "nuevas formas" de captación y explotación, también las que ocurren "detrás de una pantalla", ha comentado.

Además, se ha referido a la responsabilidad de las instituciones de "prevenir, proteger y acompañar" y "la importancia" de colaborar con el movimiento asociativo.

En este sentido, ha reconocido el trabajo de Nueva Vida, "por la importante labor que desarrolla cada día acompañando a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad", y ha felicitado al Real Racing Club de Santander y a la Fundación Real Racing Club.

COMPROMISO DEL PARLAMENTO

En el acto organizado por Nueva Vida han participado la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el presidente de Nueva Vida, Julio García; el director de la Fundación Real Racing, César Anievas; y el director de Relaciones Institucionales del Real Racing Club, Víctor Diego.

Gómez Revuelta ha reiterado el compromiso de la Cámara con los "derechos humanos, ciudadanos, y con la lucha contra toda clase de explotación, y especialmente la que atenta contra la libertad sexual de las personas".

En su intervención ha destacado el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de la Fiscalía y el Poder Judicial, los servicios sociales y educativos en este "combate": "Son de máxima importancia, pues no puede haber mercado si no hay demanda, y la demanda de prácticas de explotación sexual tiene mucho que ver con la educación de la conducta personal en unos sanos principios humanos".

González Revuelta ha agradecido a Nueva Vida la labor que desarrolla y ha felicitado al Racing de Santander por su compromiso con este esfuerzo común.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha advertido que "la trata es una realidad que se esconde muchas veces ante nuestros ojos" y constituye "una de las peores formas de desigualdad" que se abre camino donde hay pobreza, precariedad, discriminación, migración forzada o falta de oportunidades.

Casares ha aludido a operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad en la región, como la que en junio de 2025 permitió liberar a la Guardia Civil a nueve mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, con actuaciones en Castro Urdiales y en Barakaldo (Vizcaya).

También ha puesto en valor el "esfuerzo incansable" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el conjunto del estado en 2025, con la realización de 413 operaciones contra la trata y la explotación de seres humanos y ha indicado que está pendiente de aprobación la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos para su abordaje desde una perspectiva integral.