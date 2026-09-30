INDIFEST reunirá del 3 al 25 de octubre en Santander a seis compañías teatrales de cinco comunidades

La programación se iniciará con la instalación 'Cabinas literarias' en la Biblioteca Central

La instalación 'Cabinas literarias' abre la programación del INDIFEST en la Biblioteca Central
La instalación 'Cabinas literarias' abre la programación del INDIFEST en la Biblioteca Central - FSC
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 12:34
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SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXI edición de INDIFEST (Festival de teatro y danza independiente de la ciudad de Santander) reunirá del 3 al 25 de octubre a seis compañías de cinco comunidades autónomas, así como a creadores y profesionales de prestigio dentro del panorama de las artes escénicas contemporáneas que, además, optarán a sus premios compuestos por cinco categorías.

La programación del evento, organizado por la compañía cántabra Escena Miriñaque y reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), ha sido diseñada atendiendo a criterios de calidad artística, innovación, trayectoria profesional y relevancia dentro de los circuitos nacionales de exhibición.

Asimismo, incorpora propuestas que han sido reconocidas en festivales, ferias especializadas y premios de referencia del sector, ha indicado la Fundación en nota de prensa.

Así, la instalación artística 'Cabinas literarias', de la compañía extremeña Proyecto Cultura, abrirá la programación este sábado, 3 de octubre, en la Biblioteca Central de Cantabria. Dirigida a jóvenes y adultos, tendrá dos pases con entrada gratuita de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.15 horas.

Está conformada por tres llamativas cabinas de teléfono inglesas y estará disponible al público durante tres horas. El actor será el encargado de invitar al público a utilizarlas y facilitarles la información necesaria para su correcto uso.

El oyente, al descolgar el teléfono, elegirá entre varios "números literarios" invitándole a emprender un viaje con cada una de las locuciones donde podrá encontrar poemas de Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson; un fragmento de El Quijote; una entrada del diccionario de María Moliner o unos versos de Shakespeare en inglés.

Parte del resto de la programación se desarrollará en Escena Miriñaque a las 19.00 horas con entrada a 10 euros.

Acogerá el domingo 4 la pieza de danza-teatro 'Jarana', de la compañía Laia Satanach (Cataluña). A continuación, tendrán lugar las obras teatrales 'Tributo', de La Teta Calva (Comunitat Valenciana), el domingo 11; y 'Autorreverse' de Perigallo Teatro (Castilla y León) el 18.

Las últimas dos representaciones serán el teatro de 'Antigua novedad', de Nacho Vera (Comunidad de Madrid), el viernes 23, a las 20.30 horas; y la comedia dramática 'Artiga', de La Mercantil (Cataluña), el sábado 24, a las 20.00, y el domingo 25, a las 19.00.

PREMIOS INDEFEST

A la programación se suman los Premios INDIFEST, uno de los elementos que refuerzan el atractivo de este festival para las compañías y artistas participantes.

Los premios se otorgarán en cinco categorías: Mejor interpretación femenina, Mejor interpretación masculina, Mejor Dirección, Mejor Espectáculo y Premio del Público.

Para la concesión de estos galardones se contará con un jurado profesional integrado por tres personas con especial vinculación e interés por las artes escénicas como son la periodista Elena Casquero, el escritor Luis Alberto Salcines y el fotógrafo Mateo Pérez.

La programación de Escena Miriñaque cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y del DGAEM y Fundación Santander Creativa.

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