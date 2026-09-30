INDIFEST reunirá del 3 al 25 de octubre en Santander a seis compañías teatrales de cinco comunidades

La instalación 'Cabinas literarias' abre la programación del INDIFEST en la Biblioteca Central - FSC

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXI edición de INDIFEST (Festival de teatro y danza independiente de la ciudad de Santander) reunirá del 3 al 25 de octubre a seis compañías de cinco comunidades autónomas, así como a creadores y profesionales de prestigio dentro del panorama de las artes escénicas contemporáneas que, además, optarán a sus premios compuestos por cinco categorías.

La programación del evento, organizado por la compañía cántabra Escena Miriñaque y reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), ha sido diseñada atendiendo a criterios de calidad artística, innovación, trayectoria profesional y relevancia dentro de los circuitos nacionales de exhibición.

Asimismo, incorpora propuestas que han sido reconocidas en festivales, ferias especializadas y premios de referencia del sector, ha indicado la Fundación en nota de prensa.

Así, la instalación artística 'Cabinas literarias', de la compañía extremeña Proyecto Cultura, abrirá la programación este sábado, 3 de octubre, en la Biblioteca Central de Cantabria. Dirigida a jóvenes y adultos, tendrá dos pases con entrada gratuita de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.15 horas.

Está conformada por tres llamativas cabinas de teléfono inglesas y estará disponible al público durante tres horas. El actor será el encargado de invitar al público a utilizarlas y facilitarles la información necesaria para su correcto uso.

El oyente, al descolgar el teléfono, elegirá entre varios "números literarios" invitándole a emprender un viaje con cada una de las locuciones donde podrá encontrar poemas de Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson; un fragmento de El Quijote; una entrada del diccionario de María Moliner o unos versos de Shakespeare en inglés.

Parte del resto de la programación se desarrollará en Escena Miriñaque a las 19.00 horas con entrada a 10 euros.

Acogerá el domingo 4 la pieza de danza-teatro 'Jarana', de la compañía Laia Satanach (Cataluña). A continuación, tendrán lugar las obras teatrales 'Tributo', de La Teta Calva (Comunitat Valenciana), el domingo 11; y 'Autorreverse' de Perigallo Teatro (Castilla y León) el 18.

Las últimas dos representaciones serán el teatro de 'Antigua novedad', de Nacho Vera (Comunidad de Madrid), el viernes 23, a las 20.30 horas; y la comedia dramática 'Artiga', de La Mercantil (Cataluña), el sábado 24, a las 20.00, y el domingo 25, a las 19.00.

PREMIOS INDEFEST

A la programación se suman los Premios INDIFEST, uno de los elementos que refuerzan el atractivo de este festival para las compañías y artistas participantes.

Los premios se otorgarán en cinco categorías: Mejor interpretación femenina, Mejor interpretación masculina, Mejor Dirección, Mejor Espectáculo y Premio del Público.

Para la concesión de estos galardones se contará con un jurado profesional integrado por tres personas con especial vinculación e interés por las artes escénicas como son la periodista Elena Casquero, el escritor Luis Alberto Salcines y el fotógrafo Mateo Pérez.

La programación de Escena Miriñaque cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y del DGAEM y Fundación Santander Creativa.