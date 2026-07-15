La infanta Elena inaugura en El Sardinero la campaña de prevención de ahogamientos de la Fundación Mapfre

La infanta Elena y la acaldesa Igual en la visita a las carpas de la campaña instaladas - EUROPA PRESS

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda playa de El Sardinero acogerá este fin de semana, 18 y 19 de julio, la campaña de prevención de ahogamientos '¡Prevenidos, preparados, ya', que la Fundación Mapfre llevará a un total de ocho arenales españoles este verano y que ha sido inaugurada en la capital cántabra este miércoles por la infanta Elena, directora de Proyectos de la entidad.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), contará con tres carpas donde se ofrecerán a los ciudadanos consejos de prevención, tales como aprender a identificar los riesgos y a adoptar hábitos seguros para evitar ahogamientos.

También dará nociones básicas que permitan ayudar sin ponerse en riesgo; y primeros auxilios para saber cómo actuar si se da el caso, incluyendo las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios de emergencias.

En su intervención, la infanta Elena ha destacado que España cuenta con un "extraordinario" patrimonio acuático, que constituye espacios de encuentro, ocio y bienestar para millones de personas, pero donde pueden producirse situaciones de riesgo que, "en demasiadas ocasiones", tienen consecuencias irreversibles. Por ello, ha hecho un llamamiento a disfrutar del agua con responsabilidad.

En el acto también han estado la alcaldesa, Gema Igual; el director de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán, y el coordinador del grupo de socorrimo de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES), Roberto Barcala, que han realizado una visita a las carpas junto a la infanta.

Todos ellos han coincidido en que la prevención es la mejor herramienta para evitar los ahogamientos, que causan el fallecimiento de entre 400 y 600 personas cada año, además de dejar alrededor de 2.000 con posibles secuelas.