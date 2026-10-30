A información pública el expediente para declarar la Torre del Reloj en Otero (Limpias) como Bien de Interés Local

Torre del Reloj de Limpias - BOE

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura somete a información pública durante un mes el expediente para declarar como Bien de Interés Local (BIL), en la categoría de Monumento, la Torre de Otero, conocida popularmente como Torre del Reloj, ubicada en Limpias.

El anuncio del inicio de este procedimiento para este expediente en tramitación ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), consultado por Europa Press.

El expediente puede examinarse, con cita previa, en el servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ubicado en la calle Juan de Santander, número 19, para que quienes lo consideren oportuno puedan formular alegaciones.

TORRE DEL RELOJ

La Torre del Reloj o del Otero se encuentra ubicada en un montículo elevado, lo que permite una espectacular vista de Limpias y las poblaciones cercanas de La Agustina, Carasa, Colindres o Treto.

Además de la edificación, levantada a mediados del siglo XIX, la declaración como BIL abarcará el entorno de la torre, con el fin de garantizar la preservación de sus valores patrimoniales.

Con una altura de 12,2 metros, la Torre del Reloj tiene una planta cuadrada, con muros de mampostería y sillares en esquinales y vanos, y una estructura dividida en tres cuerpos que van decreciendo en altura y sección.

El principal interés de esta edificación radica en el valor que esta torre tuvo para los vecinos de Limpias y alrededores, gracias a la cual podían escuchar la hora oficial. También se la atribuyen otros posibles usos como faro o torre de vigilancia o de comunicación, por su ubicación estratégica y dominante en el territorio.

Se considera que la Torre del Reloj tuvo un papel relevante en la identidad cultural del municipio desde que el conde de Albox invirtiera parte de su capital en dotar de servicios a su Limpias natal y, en particular, sufragase la edificación de esta torre para que los lugareños pudiesen escuchar la hora oficial mientras realizaban sus labores.

También se ha tenido en cuenta que durante mucho tiempo los habitantes del municipio se han encargado de subir a dar cuerda al reloj y evitar la ruina del edificio, sufragando parte de las frecuentes reparaciones que necesita al ser apreciado como parte fundamental de la localidad y que, por tanto, define por sí mismo un aspecto destacado de la identidad cultural de municipio.

En abril de este año, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico inició un nuevo procedimiento para la declaración de la Torre del Reloj después de que caducara uno anterior iniciado en 2022.