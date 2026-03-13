A información pública las expropiaciones para la mejora de la carretera de Lunada

Archivo - Puerto de Lunada - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria somete a información pública el inicio del expediente de expropiación forzosa para la mejora de la carretera de San Roque de Riomiera al Puerto de Lunada, donde hace casi un año (el 15 de marzo de 2025) cuatro jóvenes madrileños perdieron la vida tras salirse de la vía y despeñarse con el vehículo en el que viajaban.

En la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) se publica la relación de titulares y bienes afectados por esta actuación.

Así se abre un plazo de 15 días contados a partir de este viernes para consultar el expediente y presentar alegaciones.

Para la mejora de la plataforma de la CA-643 entre San Roque de Riomiera y el Puerto de Lunada, en el tramo La Concha - Portillo de Lunada se prevé una inversión de más de 4,2 millones de euros que servirá para ampliar la calzada en un tramo de 12 kilómetros, construir muros de escollera y colocar nuevas balizas, además de un cambio en la señalización. Según indicó el Gobierno regional el pasado de diciembre, el inicio de las obras estaba previsto en la primavera de este año.

La relación de expropiaciones publicadas este viernes en el BOC en relación a este proyecto son tres fincas (prados) de 183, 158 y 73 metros cuadrados, todas en el término municipal de San Roque de Riomiera.

Por otra parte, el BOC también publica el inicio de la información pública de expropiaciones relacionadas con la Variante de Sarón, en la carretera CA-142, entre los puntos kilométricos 9,700 a 12,800, después de que se hayan incorporado nuevos bienes y derechos afectados. Así, aparecen seis parcelas afectadas, cinco en el municipio de Santa María de Cayón y una en Penagos.