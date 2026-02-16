A información pública la modificación de la orden de empleo docente interino, con cambios sobre la reserva de la nota

Archivo - Oposiciones.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación somete a trámite de audiencia e información pública, durante cinco días hábiles a contar desde este martes, 17 de febrero, la modificación de la orden que regula la provisión de empleo docente interno y que supone cambios respecto a la reserva de la nota de convocatorias anteriores.

Hasta ahora, se podía reservar la mejor nota de los dos últimos procesos anteriores convocados en la especialidad con independencia de la misma, pero con la regulación propuesta por la Consejería que dirige Sergio Silva (PP) "únicamente se tendrá en cuenta esta nota a los que hayan superado toda la fase de oposición, es decir los que habiendo superado el proceso selectivo no han obtenido plaza".

"Con la presente regulación se pretende mejorar la calidad del proceso selectivo premiando a los aspirantes que mayor esfuerzo y mérito han demostrado", indica la Consejería en la memoria justificativa de la modificación de la orden.

En ella se señala que con esta regulación "pretende reforzar el principio constitucional de mérito y capacidad que debe presidir el acceso al empleo público, aunque sea por medio de lista de interinidad".

Además, indica que una reciente sentencia de enero del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria considera que "no existen motivos objetivos y razonables para establecer una diferencia de trato entre méritos acreditados en procesos selectivos en una comunidad autónoma frente a otras".

El texto completo del proyecto puede ser consultado en la Dirección General de Personal Docente, en la sede de la Consejería en el Río de la Pila de Santander; en el portal Educantabria y en el Portal de Transparencia de Cantabria (https://participacion.cantabria.es).

Durante este plazo se podrán presentar alegaciones que deberán dirigirse por escrito a la Dirección General de Personal Docente, presentándose en el Registro de la Consejería o en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de Cantabria.

Igualmente podrán ser presentadas a través del Portal de Transparencia de Cantabria en el que se publicará la presente Resolución https://participacion.cantabria.es.

Fuentes de la Junta de Personal Docente, en declaraciones a Europa Press, han criticado esta modificación y han censurado que ésta se lleve a cabo "de manera unilateral".

"Una vez más, es un síntoma de que se modifican cuestiones consolidadas en el sistema educativo de manera unilateral y sin escuchar a los docentes", han censurado.

Además, han señalado que en la última mesa de negociación, celebrada en diciembre, el director general de Personal Docente, Alberto Hontañón, "se levantó" de la misma y, desde entonces, los representantes sindicales de los docentes llevaban esperando a que les dijeran lo que definitivamente se iba a hacer.

Por otra parte, desde la Junta han censurado que, estando en febrero, aún la Consejería no ha informado sobre el modelo de oposiciones que se va a aplicar en las pruebas de junio, lo que, a su juicio, supone una "falta de respeto" a los aspirantes.