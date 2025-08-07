A información pública las nuevas autorizaciones del parque eólico Somaloma-Las Quemadas

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria ha sacado a información pública las nuevas solicitudes de autorizaciones y declaraciones del proyecto de ejecución del parque eólico Somaloa-Las Quemadas, situado en los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea, después de que la Justicia anulara la autorización previa concedida.

En concreto, la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha publicado un anuncio por el que se somete a información pública la nueva solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción, la declaración de utilidad pública y la evaluación de impacto ambiental del proyecto de este parque, de 43,2 megawatios, y su infraestructura de evacuación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declaró en abril nula la autorización administrativa previa del parque y su infraestructura de evacuación, al estimar el recurso de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, que pidió esa nulidad alegando falta de información y participación real en el proceso de consulta pública, entre otros motivos.

Los magistrados concluyeron que tras el trámite de información pública y como respuesta a un informe desfavorable del Servicio de Conservación de la Naturaleza que señalaba "graves impactos", se produjo una "modificación sustancial" en el proyecto que no fue sometida a un nuevo trámite de información pública.

En respuesta al mismo, la promotora del parque eólico presentó una propuesta que alteraba el diseño, la ubicación de los aerogeneradores e incrementaba la potencia, propuesta que a ojos del TSJ cántabro suponía una modificación "sustancial, dada la envergadura de la repotenciación, ameritando un nuevo trámite de información pública que no consta se haya producido".