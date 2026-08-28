Un informe revela la "buena salud" del sistema educativo de Cantabria

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, presenta el Informe del Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario de Cantabria ha revelado la "buena salud" que vive el área, a pesar de la reducción demográfica y el descenso de alumnado.

Este documento, elaborado por el Consejo Escolar de Cantabria, ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el consejero del ramo, Sergio Silva, acompañado por la presidenta y el vicepresidente del Consejo Escolar, María Ángeles Navarro y Eduardo Caballero, respectivamente.

El titular de Educación ha destacado "la fiabilidad y buena orientación a la excelencia" que dispone la educación regional, con una tasa de abandono temprano del 5,5 por ciento.

Además, según el estudio, el el 85% de la población de entre 25 y 34 años cuenta con una educación superior a la ESO; un gasto medio por alumno de más de 9.000 euros y una tasa de abandono escolar temprano del 5,5% frente al objetivo nacional del 10.

Igualmente, el sistema educativo de la comunidad autónoma presenta "buenos valores medios de equidad en rendimiento PISA en lectura, matemáticas y ciencias; y un alto rendimiento en valores de comprensión lectora".

Todos estos indicadores sitúan a Cantabria en una posición educativa favorable frente al resto de territorios del país, según se desprende de los datos del estudio 'España 2050. Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo'.

Estas fortalezas se enmarcan en un contexto de descenso demográfico y reducción de alumnado, una constante "que marca el cambio estructural que experimenta el sistema educativo no universitario de Cantabria, y que se convierte en uno de sus principales retos".

Esta tendencia, según Silva, que viene registrada desde la llegada al Ejecutivo del actual equipo de Gobierno (PP) en 2023, Y que continúa consolidándose en las etapas obligatorias, curso tras curso.

Motivo por el que el consejero ha reivindicado la importancia del "dato" a la hora de afrontar la toma de decisiones estratégicas en el ámbito educativo, "máxime en un momento como en el que nos encontramos, donde estamos constantemente escuchando opiniones que muchas veces no se corresponden con el dato y, por lo tanto, con la realidad", ha remarcado.

"No voy a repetir esos datos que tantas veces hemos mencionado de los 1.300 alumnos que se pierden en Infantil y Primaria para el curso entrante 2026-2027 o esos más de 5.000 alumnos que hemos perdido en el último trienio", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que este informe "corrobora todo eso".

En este sentido, la presidenta del Consejo Escolar de Cantabria ha resaltado que, pese a que Cantabria es la región con menor tasa de natalidad, "una tasa bruta del 5,05 frente al 6,66 española", es superior a la mayoría de las comunidades en indicadores de excelencia educativa, entre los que ha destacado la atención a las necesidades educativas especiales, el fomento de un clima seguro en las aulas o un índice de estrés docente más favorable que la media española.

Según Navarro, estos logros demuestran que, "en un contexto demográfico adverso", Cantabria ha sabido construir un modelo educativo "robusto, cohesionado y orientado a la mejora continua, capaz de convertir la dificultad en oportunidad y la escasez en excelencia".

Así, Silva ha insistido en la "buena salud" de la educación regional, pero ha subrayado que "esto no quiere decir que no sea mejorable" y ha apelado a no caer en la "autocomplacencia" ni el "conformismo".

Este documento, tal y como ha asegurado, "vuelve a ofrecer una radiografía fundamental" de la educación en la comunidad autónoma y constituye una fuente de información "valiosísima", que el consejero tendrá en cuenta a la hora de analizar los problemas, los ámbitos de mejora y la toma de decisiones.

De igual modo, Silva ha destacado la importancia de algunas propuestas de mejora que recoge este estudio, especialmente en lo relativo a las competencias matemáticas y en lengua castellana, así como el fortalecimiento de la convivencia escolar, la participación de la comunidad educativa y la adaptación a los nuevos desafíos que plantea la transformación digital y la inteligencia artificial o el impulso de la excelencia.

"ESTRUCTURA SÓLIDA E INDICADORES DESTACADOS".

Por su parte, Eduardo Caballero ha destacado que este documento constata que Cantabria cuenta con un sistema educativo "fiable" y bien orientado hacia la excelencia con una estructura "sólida" e indicadores destacados sobre el resto de las comunidades, pero que al mismo tiempo "no cae en la autocomplacencia y apuesta por afrontar los retos que exigen de una intervención justa y responsable".

Asimismo, ha destacado que, por primera vez, este informe aporta información sobre atención a la diversidad, convivencia, información sobre el alumnado extranjero y un informe técnico sobre la matriculación desde el curso 2022-2023 al 2025-2026.

E incluye un anexo sobre las dos evaluaciones de diagnóstico de ambos cursos y una proyección sobre la población escolar de 0 a 15 años hasta 2039.

Otra de las conclusiones que se extraen del documento es que los recursos han crecido y ahora han de mejorar su planificación, ejecución y efecto.

Sobre ello, revela que el presupuesto de educación no universitaria de 2024 fue de 640,7 millones de euros y el gasto alcanzó los 669 millones.

El 70,65% del gasto se destinó al capítulo de personal y en el curso 2024-2025 se contabilizaron 8.016 docentes en centros públicos y 2.436 en centros privados, con una media de 8,2 alumnos por profesor en la pública y 11,1 en la privada-concertada.

En el capítulo de obras y equipamientos se registra una infraejecución con una ejecución del 30% de lo presupuestado en 2022 y el 51% que en 2023.

Los principales retos están, según ha señalado el vicepresidente del Consejo Escolar, en los aprendizajes y la adaptación al descenso demográfico.

Y es que, las evaluaciones de diagnóstico muestran margen de la mejora en matemáticas y un descenso relevante en Lengua Castellana. En 4º de Primaria, el porcentaje de acierto en Lengua Castellana pasó del 69,36% al 61,71%, mientras en 2º de ESO, el descenso registrado fue del 71,78% al 58,22%. La comprensión oral registra las mayores caídas.

En lo que respecta al descenso estructural de la población escolar, refleja, que todas las proyecciones demográficas apuntan a una reducción de entre el 20% y el 25% en Infantil, Primaria y Secundaria.

Esta tendencia, ha señalado Caballero, no debe conducir únicamente a reducir ratios, abre la posibilidad de reasignar recursos hacia apoyos tempranos, tutorías en grupos pequeños, codocencia, refuerzo escolar, formación docente y atención a los centros y al alumnado de mayores necesidades.

De igual modo, el informe presenta unas propuestas de mejora que pasan por intervenir para mejorar los resultados de las evaluaciones de diagnóstico, especialmente en Matemáticas y Lengua Castellana, así como el desarrollo de programas específicos que impulsen la excelencia del alumnado en el desarrollo de su capacidad y resultados.

Además, se apuesta por equilibrar presupuesto y gasto en inversiones, obras y equipamiento reduciendo la infraejecución y ajustando los tiempos de respuesta a las necesidades de los centros, así como abrir un debate con la comunidad educativa sobre el mapa escolar, el descenso demográfico y el destino de los recursos que puedan liberarse.

Por último, pide reforzar la participación de familias, alumnado y profesorado en los consejos escolares y en los procesos democráticos de los centros. Y el análisis de cómo se están utilizando las herramientas digitales y la inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.