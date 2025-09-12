Inspección de Trabajo requiere a Educación a reparar las filtraciones, goteras y humedades del colegio de Liendo

Tras la denuncia de la Federación de Enseñanza de CCOO, que advierte de otros casos similares sin resolver SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria (ITSS) ha emitido un requerimiento formal a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria tras constatar deficiencias graves en materia de seguridad y salud en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Peregrino Avendaño de Liendo, solicitando que las repare.

Tras la denuncia de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, un inspector acudió al centro el 15 de abril y acaba de conocerse el informe que concluye que "las condiciones del centro suponen un riesgo real para el personal debido a filtraciones de agua, goteras y humedades que afectan a distintas dependencias del edificio", ha informado el sindicato en un comunicado.

Así, entre los riesgos identificados figuran caídas por suelos mojados, desprendimientos de techos o elementos constructivos deteriorados, así como un importante deterioro de las condiciones higiénicas del centro, ha enumerado CCOO.

La Inspección ha considerado que estos incumplimientos vulneran lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (arts. 14, 15 y 16) y en el Real Decreto 486/1997 sobre seguridad y salubridad en los lugares de trabajo.

En consecuencia, se ha emitido un requerimiento a la Consejería de Educación, titular del centro, para que proceda a la subsanación de los problemas detectados. Las actuaciones exigidas incluyen la eliminación de las filtraciones, la reposición de los elementos dañados, el tratamiento de humedades y la implantación de medidas provisionales de control del riesgo, todo ello con un plazo máximo de seis meses para su cumplimiento, ha precisado el sindicato.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha destacado que esta resolución "nos viene a dar la razón a CCOO, que ya habíamos denunciado la dejadez del Ejecutivo regional en el mantenimiento de infraestructuras escolares".

"La Inspección confirma lo que ya sabíamos y es por eso que exigimos responsabilidades ante la negligente gestión que se está llevando a cabo en lo que se refiere a las infraestructuras escolares", ha remarcado Sánchez, que ha lamentado que esta situación "afecta directamente a la calidad educativa y a las condiciones laborales del profesorado".

La Federación de Enseñanza ha recordado que ha solicitado por escrito información sobre el plan de intervenciones, es decir, la relación de obras que se han acometido durante esta legislatura en los centros educativos por importe inferior a 40.000 euros. Una información que, asegura, la Consejería de Educación les ha denegado.

Además, ha lamentado otros casos similares sin resolver, como el pabellón cerrado del CEIP Pintor Agustín Riancho, la rehabilitación pendiente de instalaciones de FP en el IES Santa Cruz de Castañeda, o las reformas necesarias en el IES Augusto González de Linares, también objeto de denuncia.

"Desde CCOO reiteramos que la mejora de las condiciones materiales de los centros educativos públicos es una prioridad sindical y que no vamos a cesar en la denuncia pública ni en la presión institucional hasta que se dé una respuesta clara, transparente y eficaz", ha advertido Sánchez, para quien no se trata de una cuestión presupuestaria, sino de "una grave falta de gestión", a pesar de que la Dirección General de Centros ha sido reforzada con una Unidad Técnica y varios asesores.