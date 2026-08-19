Las instalaciones de Cantur suman 364.500 visitantes en lo que va de verano, un 2,9% más

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SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones turísticas de Cantabria gestionadas por la empresa pública Cantur suman cerca de 364.500 visitantes en lo que va de verano, y que suponen un 2,9 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, desde junio y hasta el 18 de agosto, han entrado en el Parque de Cabárceno, el teleférico de Fuente Dé, Peña Cabarga y los campos de golf de Nestares y Abra del Pas un total de 364.387 personas, casi tres puntos más que las 353.944 que accedieron a las mismas en idénticos meses de 2025, según datos de Cantur facilitados a Europa Press.

En lo que va de agosto, las instalaciones han registrado 123.544 turistas, un millar más que en los primeros 18 días del mismo mes del año pasado, y que equivale a una subida del 0,82%.

Cabárceno lidera esta pasada quincena los accesos, con 85.190, y que no obstante suponen un 3,3% menos. Por detrás se sitúa Fuente Dé, con 32.315 viajeros, que en este caso aumentaron un 12%, también en la comparativa interanual.

Pero el mayor incremento de visitantes entre el 1 y 18 de agosto se registró en Nestares, del 19,39%, con 2.050. En el otro campo de golf, el del Abra del Pas, crecieron un 12,43%, hasta los 3.599.

Por contra, llama la atención el descenso del 40,6% en Peña Cabarga, con 390 visitas, que son 267 menos que en los mismos días del pasado ejercicio.

JULIO Y JUNIO.

En julio, estos atractivos de Cantur, dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria, sumaron 138.068 accesos, un 3,08% más, y en junio 102.775, un 5,46% más.

En el séptimo mes destacan el incremento de visitas en Peña Cabarga, ya que pasó de 24 en julio de 2025 a 426 en igual mes de 2026. También repuntaron, aunque en menor medida, las entradas a Fuente Dé, un 13,7%, hasta las 41.640, y a Abra del Pas, un 10,88%, hasta las 4.882.

Frente a estos ascensos, descendieron los turistas en Cabárceno, casi dos puntos (-1,97%), hasta los 89.027, y un 0,57% en Nestares, que contabilizó 2.093.

En junio, la mayor afluencia de visitantes se concentró también en el Parque de la Naturaleza, con 67.772 turistas, que suponen un 4,87% más en términos interanuales, y en el teleférico por el que se accede a Picos de Europa, con 29.680, un 7,47% más.

Y mientras Abra del Pas anotó un 6,35% de usuarios más, con 3.821, el campo de Nestares redujo la afluencia un 7,28%, con 1.502. Entre tanto, a Peña Cabarga subieron 222 personas, mientras que en junio del año pasado no se contabilizó ninguna.