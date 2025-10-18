El interior de Cantabria roza los 30 grados, con San Felices a 29,2

Archivo - San Felices de Buelna.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA - Archivo

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El interior de Cantabria ha rozado en la tarde de este sábado los 30 grados centígrados, con San Felices de Buelna a 29,2, la máxima temperatura regional y cerca de la nacional que ha registrado El Grado, en Huelva, con 31,8ºC.

Además, en la comunidad han destacado los valores que han alcanzado en Tama (28,3ºC), Sierrapando (27,5ºC) y Villacarriedo (27,3ºC), según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Mientras que en el sur han llegado a los 26,7ºC en Valderredible, en el litoral las máximas han bajado de los 25. Así, el aeropuerto Seve Ballesteros ha marcado los 23,6 grados, Castro Urdiales los 23,3, San Vicente de la Barquera los 22,2 y Santander los 21,4.