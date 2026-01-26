Internacionalizar la UIMP y conectar más con los jóvenes, principales retos del nuevo rector

El rector de la UIMP, Ángel Pelayo, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ángel Pelayo, llega al cargo con prioridades como internacionalizar más la institución o tener mayor presencia ante los jóvenes, ya que le "preocupa mucho cómo se está formando a la opinión pública" en la actualidad, a base de discursos "muy viscerales" y "que no se basan en el conocimiento y en la razón".

Frente a ello, defiende que la Universidad tiene que poner en el debate público los argumentos racionales y las convicciones científicas, "porque no podemos construir las políticas públicas o la opinión pública a partir de amateurs. Ahí tenemos que transmitir más y mejor, y esa es una cuestión estructural en la que también se tiene que volcar la Menéndez Pelayo".

Así lo ha dicho este lunes tras mantener un primer encuentro institucional con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, de forma previa a su toma de posesión oficial, que se celebrará este martes 27 en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Y es que, como ambos han destacado, la Delegación del Gobierno y la UIMP --dependiente de este Ministerio-- colaborarán para que la institución académica fomente el "análisis y debate" de los asuntos que preocupan a la sociedad, así como para que esté "más pegada a los jóvenes" y aumente su impacto internacional.

El reto más inminente es hacer una "buena programación" para los próximos Cursos de Verano que se celebrarán en el Palacio de La Magdalena, junto a otros asuntos como organizar y "acompasar" el funcionamiento de todas las sedes e impulsar "mecanismos estructurales" que permitan a la Universidad ser "más internacional" y fomentar la atracción de los jóvenes, para lo que se trabajará en un plan de medios para llegar a este colectivo.

En declaraciones a los medios tras el encuentro con Casares, Pelayo ha destacado la "confianza" que está encontrando en todas las instituciones y organismos académicos y profesionales desde su nombramiento, aprobado el pasado 12 de enero en el Patronato de la UIMP y el día 13 por el Consejo de Ministros. "Estoy casi hasta sorprendido de lo bien que ha sido recibido mi nombramiento". "Me da mucha fuerza ahora para hacer cosas", ha celebrado.

Una sensación "todavía más reforzada" este lunes, ya que "la recepción del delegado del Gobierno ha sido excepcional". "Hay mucha sintonía", ha destacado.

En el encuentro, ambos han compartido los "retos" que tiene que afrontar la UIMP y todos ellos pasan por una "visión de futuro" de la institución.

"CANTABRIZAR" MÁS LA UIMP

En línea con el rector, Casares ha dicho que la UIMP "tiene que ser una universidad más pegada a la realidad y al tiempo que vivimos y que esté en los debates y en el análisis de temas que ocupan y preocupan a la sociedad". Además, ha apostado por "cantabrizar más" la Universidad al tiempo que se aumenta su impacto internacional.

También ha destacado la "elección del Gobierno de España" del cántabro Ángel Pelayo para dirigir la UIMP porque es "una persona excepcional" y que reúne las cualidades necesarias para estar al frente de esta universidad pública.

Ha ensalzado su "amplia trayectoria académica y profesional" como catedrático de la Universidad de Cantabria (UC) y "discípulo" de uno de los padres de la Constitución, el jurista Gregorio Peces Barba. "Una persona que ha dedicado su vida a la academia y, por tanto, a ampliar las fronteras del conocimiento", ha añadido.

También ha puesto en valor su trayectoria en la gestión pública y académica, ya que fue vicerrector de la UIMP (2007-2013) y decano de la Facultad de Derecho de la UC (2018-2025), y ha destacado su "perfil humanista". "Es un hombre comprometido con su tiempo y también con los valores democráticos, algo que fundamental en la actualidad para que entre todos construyamos convivencia y democracia", ha dicho.

El delegado ha asegurado que Ángel Pelayo va a hacer "un papel extraordinario" al frente de la UIMP y, para ello, le ha trasladado la colaboración de la Delegación.