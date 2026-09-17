Interrumpidos dos horas los trenes entre Bárcena y Pesquera por una avería de un mercancías

Archivo - Un tren de Renfe - RENFE - Archivo

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes entre Bárcena y Pesquera han estado interrumpidos dos horas esta mañana por una avería de un mercancías, han informado desde Adif a Europa Press.

La incidencia se ha registrado a las 6.35 horas y ha quedado solucionada a las 8.28 horas, a partir de cuando se ha reanudado la circulación en ese tramo.

Ha afectado tanto al paso de Cercanías en la línea C1 y también a algún servicio de Media Distancia, han precisado las citadas fuentes.

Este incidente se suma al registrado ayer, miércoles, cuando se cortó el paso de convoyes desde por la mañana y hasta por la tarde entre Montabliz y Pesquera por la caída de un árbol sobre la vía.

Por lo que respecta a este jueves, y según ha comunicado Renfe a los viajeros, hasta las 10.30 horas se han suprimido al menos cinco trenes.

En concreto, el que tenía programa su salida a las 7.01 de Reinosa, entre Pesquera y Santander, por la citada incidencia con el mercancías; el de las 8.14 horas de Santander, entre Bárcena y Reinosa; por reajuste del servicio; el de las 8.52 horas de Reinosa, entre esta estación y Bárcena y la de las Fraguas también, por el mismo motivo que el anterior, que igualmente ha provocado la suspensión del que convoy que tenía que salir a las 9.57 horas de la capital campurriana hacia Pesquera.

Renfe ha habilitado un servicio de transporte alternativo por carretera, para transbordar a los viajeros en autobús, y entre tanto, y además de las supresiones, se han producido también retrasos en los trenes entre Santander y Reinosa por limitaciones temporales de velocidad.