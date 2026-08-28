Intervenidas más de 2.300 prendas falsificadas en los mercadillos de Oriñón, Cartes y Santoña

Intervención camisetas. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido durante el mes de agosto 2.319 unidades de prendas de vestir y complementos, presuntas falsificaciones de primeras marcas comerciales, que se encontraban expuestas a la venta en puestos ambulantes o en tránsito en los mercadillos de Oriñón-Castro Urdiales, Cartes y Santoña.

Se calcula que el perjuicio económico para las marcas supera los 100.000 euros, en relación con la venta en original y en comercio de las prendas y complementos intervenidos.

Además, la Benemérita investiga a cuatro personas como presuntos autores de estos delitos contra la propiedad industrial, ha informado en nota de prensa.

Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, dentro de los servicios que realizan en la protección de las marcas y patentes, así como en defensa del consumidor en la época estival, en el marco de la Operación Verano y Plan Turismo Seguro, han realizado inspecciones en diferentes mercadillos semanales, así como en rutas utilizadas para el transporte de mercancías susceptibles de ser falsificadas.

Como resultado de estas inspecciones en lo que va de mes, los agentes han intervenido en un punto de venta del mercado de Oriñón unas 200 prendas que presentaban logotipos replicados de diferentes marcas, entre lo que se encontraban camisetas, sudaderas, cazadoras, camisas y polos.

Asimismo, han intervenido en varios puestos de Cartes más de 1.100 unidades de camisetas, bolsos y ropa interior, igualmente réplicas de primeras marcas comerciales.

También han interceptado en Santoña una furgoneta que se dirigía al mercadillo de la localidad, donde transportaba un "importante" volumen de grandes bolsas que contenían camisetas de fútbol de equipos y selecciones, entre las que se incluían la camiseta de la Selección Española con las dos estrellas.

Así, en el recuento final, se han intervenido cerca de 1.000 unidades de camisetas de equipos y selecciones de fútbol, casi 750 camisetas de diferentes marcas de vestir, alrededor de 460 unidades de ropa interior, y otras cantidades de cazadoras, sudaderas, camisas, bolsos y polos, que ha pasado a disposición judicial.

MÁS DE 6.200 UNIDADES INTERVENIDAS EN VERANO

En lo que va de verano, la Guardia Civil de Cantabria ha intervenido más de 6.200 unidades de prendas falsificadas o que carecían de la documentación que acreditase su lícita adquisición o importación, mostrando supuestas marcas oficiales.

En junio, coincidiendo con el inicio del verano y el Mundial de fútbol, se establecieron diferentes dispositivos en la vía pública, vigilancias en puntos sensibles e inspecciones en mercadillos, dando como resultado la intervención de cerca de 4.000 unidades de camisetas y equipaciones de fútbol de distintos clubes y selecciones, que carecían del marcado CE y la etiqueta legal, y no estaban amparadas por documento que acreditara su lícita adquisición o importación.

Las inspecciones continuaron y durante el mes de agosto se han intervenido más de 2.300 prendas de vestir o complementos en mercadillos, con la consecuente investigación de sus responsables, como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial, al considerarse lo intervenido falsificaciones de primeras marcas comerciales.

Se calcula que el perjuicio económico para empresas y comercios de la venta de todo lo intervenido en original y en tienda supera los 340.000 euros.