Intervenidas más de 660 prendas y 120 perfumes falsificados para su venta en los mercadillos de Cartes y Noja

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido más de 660 prendas y 120 perfumes falsificados de primeras marcas comerciales que estaban destinados la venta en los mercadillos de Cartes y Noja y cuyo valor de mercado se estima en más de 50.000 euros.

Además de intervenir la mercancía, la Benemérita ha instruido diligencias como investigados a seis hombres, responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones, por un presunto delito contra la propiedad industrial.

En total, se han intervenido 664 prendas, principalmente equitaciones de fútbol, sudaderas y camisetas, y 126 perfumes, según ha informado el Cuerpo.

En un comunicado ha detallado que esos productos falsificados han sido detectados por sus patrullas fiscales y de fronteras con efectivos dedicados a la prevención del contrabando y la verificación de patentes y marcas en artículos que pudieran estar falsificados, con destino a la venta al público.

Esos agentes especializados han realizado durante el mes de agosto varias actuaciones dirigidas a detectar la presencia de artículos que falsificados, en concreto con la inspección de vehículos cuyos ocupantes se dirigían a realizar ventas en los mercadillos.

Así, se detectaron seis vehículos que se dirigían con diferentes productos para su venta en los mercadillos semanales de Santiago de Cartes y Noja, en los que se localizaron productos sospechosos de estar falsificados.

En Santiago de Cartes, a tres vendedores se les intervinieron 325 prendas que, tras su análisis, resultaron ser falsificaciones, principalmente de equitaciones de fútbol, sudaderas y camisetas.

Por lo que respecta a Noja, se intervino a tres vendedores en sus vehículos 339 prendas, la mayor parte de ellas equipaciones deportivas en las que figuraban marcas falsificadas. En este caso, se intervinieron también 126 perfumes.