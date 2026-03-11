Intervenidos en tres locales de Castro más de 5,5 kilos de sustancias derivadas de marihuana para su venta - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a cuatro hombres de entre 29 y 41 años, vecinos de Castro Urdiales, Getxo y Santurzi, como presuntos autores de un delito contra la salud pública como consecuencia de la intervención de más de 5,5 kilos de sustancias derivadas de la marihuana preparadas para su venta en tres locales castreños especializados en la venta de productos relacionados con el cannabidiol.

A principios de marzo, la Guardia Civil realizó varias inspecciones a establecimientos de Castro Urdiales especializados en la venta de productos relacionados con el cannabidiol, donde comprobó que se estaban comercializando cogollos y derivados de marihuana con alto contenido en THC, que superaban los límites legales permitidos para su venta.

En estos establecimientos se disimulaba la venta de estas sustancias bajo la apariencia de productos de uso aromático u ornamental, aunque se sospecha que eran para consumo como estupefacientes.

Lo incautado se hayó en tres establecimientos, con un peso total de más de 5,5 kilos de sustancias derivadas de la marihuana, entre cogollos y resina o hachís, preparados para la venta.

Estas actuaciones han sido realizadas por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales, con el apoyo de especialistas de este Cuerpo en materia fiscal.