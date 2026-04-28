Investigado el conductor de un camión de gran tonelaje que dio positivo en cocaína circulando a 138 km/h - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha investigado al conductor de un camión de gran tonelaje, que dio positivo en cocaína, circulando por la autovía de la Meseta, A-67, a 138 kilómetros por hora.

El hombre, de 34 años, ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos tuvieron lugar a finales de febrero en el tramo de autovía entre Molledo y Los Corrales de Buelna.

El conductor circulaba a 138 kilómetros por hora e iba adelantando a turismos y otros vehículos pesados, pese a tratarse de un conjunto compuesto por un tractocamión y dos semirremolques, cuya masa total ascendía a 44,750 toneladas.

Por la que velocidad a la que circulaba (que estaba limitada a 90 kilómetros por hora en dicha vía), y el peso del conjunto, el vehículo habría necesitado aproximadamente 85 metros adicionales para detenerse.

La Guardia Civil ha explicado que este hecho hubiera "incrementado notablemente el riesgo en caso de encontrarse con retenciones, obras u otras circunstancias que requieran una frenada de emergencia".

Una vez parado el camión, los agentes realizaron al conductor pruebas de detección de alcohol y drogas, y dio positivo en cocaína.

Además, comprobaron que los neumáticos no estaban homologados para circular a esa velocidad, lo que elevaba significativamente el peligro de sufrir un reventón, dadas las condiciones de carga y velocidad.

"La actuación ha puesto de manifiesto una conducta de extrema gravedad, generando un elevado riesgo tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía", ha remarcado el Cuerpo.