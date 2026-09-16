Investigado un conductor sin puntos y positivo en drogas que sufrió un accidente en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado a un conductor de 42 años, que había perdido los puntos en el carné y dio positivo en drogas, tras sufrir un accidente de tráfico.

Sobre las 15.15 horas de este martes, en la calle La Tesilla, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un turismo al que habían interceptado como consecuencia de un accidente que había tenido momentos antes.

Una vez identificado, se comprobó que no tenía vigente el permiso de conducir al haber perdido todos los puntos, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

También se le solicitó realizar la prueba de sustancias estupefacientes, en la que dio positivo en THC, por lo que incoaron expediente administrativo.

Además, ha sido investigada otra conductora de un turismo, de 30 años, por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida.

Los policías le pidieron realizar la prueba tras verla circulando por la calle La Gloria de forma irregular a las 3.40 horas de este miércoles.