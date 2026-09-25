Investigado en Santander un conductor sin puntos que llevaba cocaína y dio positivo en drogas

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo
SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha investigado al conductor de un turismo, de 34 años, que había perdido los puntos en el carné, que llevaba cocaína y que dio positivo en drogas.
Sobre las 00.50 horas de este viernes, los agentes interceptaron al conductor de un coche en la avenida Cardenal Herrera Oria por una infracción de tráfico.
Una vez identificado, comprobaron que había perdido la vigencia del permiso de conducir por carecer de puntos, por lo que le instruyeron diligencias, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.
Además, se incautaron de dos envoltorios con cocaína que llevaba, por lo que fue denunciado, y dio positivo en cocaína y THC en la prueba de detección de drogas, por lo que los policías incoaron expediente administrativo.