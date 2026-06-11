Investigadores del Paleolítico compartirán sus proyectos con el público en el Museo Altamira este sábado

Archivo - La Neocueva iluminada con la luz original de Altamira - MUSEO DE ALTAMIRA - Archivo

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira participa un año más en las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA) con una actividad de divulgación de la investigación arqueológica que tendrá lugar este el sábado 13.

Para ello, el museo estatal ha seleccionado tres proyectos de investigación relacionados con el Paleolítico, cuyos autores compartirán con los visitantes del museo sus proyectos, hipótesis y anécdotas.

El objetivo es promover la participación y el debate, acercando al público los contenidos de los proyectos seleccionados a través de encuentros cara a cara en distintos espacios del museo.

La actividad se desarrollará de 17.30 a 19.00 horas en la sala de la exposición permanente 'Los tiempos de Altamira', con participación gratuita y sin necesidad de inscripción previa.

Los tres proyectos seleccionados abarcan temas diversos y son una muestra de las distintas perspectivas que puede abarcar la investigación arqueológica.

Por un lado, participará el grupo de investigación Pregraphity, representado por Antonio Torres y Paula Hernáiz, que forma parte del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) de la Universidad de Cantabria y centra su trabajo en el análisis científico de la simbología prehistórica, en particular, aunque no exclusivamente, el arte rupestre paleolítico de la Cornisa Cantábrica. Ambos investigadores presentarán aspectos invisibles e intangibles del arte rupestre.

Por otro, y también vinculado a la Universidad de Cantabria, participa EvoAdapta, un grupo de I+D+i dedicado al estudio de la Prehistoria desde una perspectiva multidisciplinar. Su representante Borja González Rabanal, abordará los experimentos tafonómicos, basados en el análisis de restos biológicos actuales para medir las alteraciones provocadas por factores como la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia, con el fin de comprender mejor los procesos tafonómicos de los materiales hallados en las excavaciones arqueológicas.

Por último, la investigadora del Museo de Altamira Andrea Sanmartín y la ilustradora Esperanza Martín presentarán el proyecto 'Redibujando Altamira. Más allá del relato único'. Esta iniciativa, desarrollada desde 2024 por el museo, tiene como objetivo romper estereotipos de género sobre la Prehistoria y visibilizar el papel de las mujeres y otras narrativas diversas en el Paleolítico a través de ilustraciones creadas para cada estación. En este proyecto también ha participado la ilustradora Yolanda González.

JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA

Las Jornadas Europeas de Arqueología están promovidas a nivel europeo por el Instituto Nacional de Investigación en Arqueología Preventiva del Ministerio de Cultura francés. En España, la coordinación corre a cargo de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) ambos pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

Desde el año 2019, el Museo de Altamira se suma a esta iniciativa que apuesta por la promoción y difusión del patrimonio arqueológico europeo.