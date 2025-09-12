Investigan un conductor que apuntaba por la noche con un puntero láser a otros vehículos

Imagen captada por el ocupante de uno de los vehículos al ser apuntado con un puntero láser - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un joven de 24 años y vecino de Bilbao tras conducir un vehículo por la noche y apuntar con un puntero láser al resto de conductores de la vía, lo que les provocaba deslumbramiento y ceguera momentánea.

Los hechos descritos a la Guardia Civil se habían producido en la autovía A-8, a la altura del municipio de Bárcena de Cicero.

A mediados del mes de agosto y gracias a la colaboración ciudadana, que facilitó pruebas gráficas de estos hechos, efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Cantabria iniciaron una investigación en la que, tras analizar las diferentes pruebas, pudieron determinar el tipo de vehículo y su titularidad, con lo que identificaron al conductor.

Así, le instruyeron diligencias como investigado por un presunto autor de un delito contra la seguridad vial. En concreto, la pena que lleva aparejada este tipo de delito según el Código Penal puede ser castigada con entre seis meses y dos años de prisión, según ha informado el Cuerpo.