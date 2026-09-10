Investigan a varias menores por agredir a otra de 14 en Torrelavega

Archivo - Vista de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores de Cantabria investiga a varias chicas que han sido detenidas por agredir a otra, también adolescente, de 14 años, en Torrelavega.

Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional el pasado 31 de julio, aunque han salido ahora la luz pública a raíz de la difusión de dos vídeos de la agresión en redes sociales, en los que se ve, en diferentes lugares de la ciudad, a un par de jóvenes golpeando a la víctima mientras una tercera persona graba.

Uno de los episodios se produce en una calle y el otro en un aparcamiento y en ambos casos la agresión cesa por mediación de personas que transitan por la zona y presencian lo ocurrido y advierten incluso de que van a llamar a la Policía.

Ante esto, en ambas ocasiones, las sospechosas -que antes de los golpes recriminan a la agredida- abandonan el lugar en patinete eléctrico.

El asunto está ya en manos del ministerio público, que ha citado la semana que viene a declarar a las presuntas autoras de lo ocurrido, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales y del Cuerpo tras la publicación de la noticia en 'El Diario Montañés', que se hace eco, además, de las grabaciones.

Desde la Policía han indicado que los hechos se esclarecieron días después de la denuncia, con el arresto de las presuntas autoras, y que una vez concluidas las pesquisas se trasladaron, también a principios de agosto, a la Fiscalía, que no ha adoptado medidas respecto a las sospechosas, a las que a priori no se considera "peligrosas" y que están por tanto con sus familias.