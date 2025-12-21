El invierno llega a Cantabria: nieve y temperaturas de -10 grados

Archivo - Dos personas caminan por una calle cubierta de nieve en Cantabria.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El inverno astronómico ha comenzado este domingo y en sus primeras horas se ha dejado sentir en Cantabria, con la caída de nevadas y con temperaturas que han hecho descender el mercurio de los termómetros hasta los -10,2 grados centrígrados.

Ese es el valor que concretamente ha registrado a las 16.50 horas Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, que durante todo el día ha liderado el ranking de los lugares españoles donde más frío ha hecho. Si bien a primera hora marcaba -8,2ºC, esta tarde ha descendido otros dos grados y ha superado en casi tres la segunda mínima nacional (-7,8ºC en Padrollano, Sierra Nevada).

No muy lejos se ha quedado Coriscao, también en Picos de Europa, donde se han dado a las 13.40 horas -5,6ºC. Y otros puntos de la geografía cántabra también han anotado esta tarde temperaturas bajo cero como son Alto Campoo (-5,3), Camaleño (-1,1) y Reinosa (-0,6), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

La nieve volverá este lunes, 22 de diciembre, a la región, donde la AEMET decretará de nuevo la alerta por este fenómeno.

Su nivel será amarillo (peligro bajo) y estará vigente, en este caso, en Liébana, el centro y el valle de Villaverde desde las 12.00 horas a la medianoche, por acumulaciones de 5 y 4 centímetros en 24 horas, respectivamente. Los espesores estarán por encima de 900 metros, aunque la cota se situará a 700.

Mientras, en el litoral, habrá aviso por olas de 4 a 5 metros.