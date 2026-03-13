El IPC baja al 2,4% en Cantabria en febrero y se sitúa una décima por encima que la media

Archivo - Alcohol supermercado - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,4 por ciento en Cantabria en febrero en tasa interanual, una décima por debajo de la del mes anterior y de la registrada de media nacional (2,3%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de febrero es el más bajo registrado en la comuninidad autónoma desde junio de 2025.

En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó dos décimas, mientras que en el acumulado de los dos primeros meses del año los precios han bajado un 0,2%.

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y alojamientos (+5,3%); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos (+5,2%); alcoholo y tabaco (+5,1%) y sanidad (+3,9%).

En el lado contrario, las dos únicas categorías que se redujeron fueron transporte, un -0,2%, e información y comunicaciones, un 0,1%.

Y en relación a enero, las mayores subidas de precios en la comunidad autónoma se registraron en cuidado personal (+1%); transporte (+0,7%) y bebidas alcóholicas y tabaco (+0,6%).

También subieron los alimentos y bebidas no alcóholicas; los artículos del hogar, y la información y comunicaciones --las tres categorías con un 0,5% de incremento-- y la sanidad, un 0,2%.

Por el contrario, hubo bajadas mensuales en tres categorías, y en todas del 0,5%: vestido y el calzado; vivienda, y restaurantes y alojamientos.

Y no hubo variaciones ni en actividades recreativas, servicios de educación y seguros.

En lo que va de año, todas las categorías han registrado incrementos menos el vestido y calzado, que ha experimentado una bajada de precios del 14,4%, y las actividades recreativas (-3,2%).

Mientras, los mayores incrementos se han registrado en la información y las comunicaciones (+2,3%) y en el cuidado personal (+2,2%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%.

Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunidad Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%) y en el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Cataluña (2%) y Castilla-La Mancha (2%).

Galicia (+0,3%), Extremadura (+0,2%) y Murcia (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Canarias, Baleares y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.